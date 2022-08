Darum verschonte Seoane Bakker - und nimmt ihn jetzt trotzdem aus der Elf

Nach drei Niederlagen in den ersten drei Pflichtspielen droht Bayer 04 in eine Krise zu rutschen. Dass jetzt die Nervenstärke eine wichtige Rolle spielte, zeigte sich bereits beim 1:2 gegen Augsburg. Am Samstag gegen Hoffenheim wird Gerardo Seoane folglich auf seine mental stärksten Akteure setzen.

Wer sind die mental stärksten? Bayer-Coach Gerardo Seoane. IMAGO/Laci Perenyi