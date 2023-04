Darum sucht Tuchel einen Sechser wie Casemiro

Dass der FC Bayern einen neuen Stürmer sucht, ist inzwischen fix. Darüber hinaus aber möchte und braucht Trainer Thomas Tuchel auch einen neuen Mann fürs defensive Mittelfeld. Der Münchner Chefcoach hat dabei klare Vorstellungen. Ein Brasilianer von Manchester United gefällt ihm besonders gut.

Nach dieser Saison, egal wie sie auch enden mag, ob mit oder ohne der elften Meisterschaft in Folge, wird beim FC Bayern alles und jeder hinterfragt. Dazu gehört auch die Mannschaft, jeder einzelne Profi. Gut möglich also, dass es einige Ab- und Zugänge geben wird. Trainer Thomas Tuchel wird in diese Kaderplanung stark involviert sein, Gespräche mit den FCB-Bossen soll es diesbezüglich in den nächsten Wochen geben. Zu Tuchels Wünschen zählen in jedem Fall ein Stürmer, dessen Suche sich aktuell schwierig gestalten soll, und ein defensiv-denkender Sechser.

Nach kicker-Informationen gefällt dem Münchner Chefcoach der Brasilianer Casemiro von Manchester United - dessen fußballerische Fähigkeiten, Führungs- wie Abräumerqualitäten. Deshalb soll im besten Fall ein Typ wie der 31-jährige Routinier kommen, der richtig Lust hat auf die Aufgabe gegen den Ball hat. Auch, um Joshua Kimmich zu entlasten, der intern beim FCB eher als Achter betrachtet wird.

Konrad Laimer, der erste fixe Neuzugang aus Leipzig, ist dieser Sechser nicht. Genauso wenig wie Leon Goretzka, der sich seit Monaten im Formtief befindet. Mit dem Ex-Schalker, Kimmich, Laimer, Ryan Gravenberch, Manchester-United-Rückkehrer Marcel Sabitzer und einem potenziellen Neuen gäbe es mit fünf beziehungsweise sechs Spielern im Mittelfeld jedenfalls ein Überangebot für zwei Positionen. Daher sind Abgänge wahrscheinlich.