Darum steht Kahn in der Kritik - und darum Salihamidzic

Unabhängig davon, ob es zum Gewinn der elften Schale in Folge reicht, wird es beim FC Bayern kein "Weiter so" geben. Spätestens am 30. Mai, wenn die Münchner Aufsichtsräte die Probleme analysieren, wird es brisant. Fraglich ist nur, auf wie vielen Ebenen es im Klub zu Veränderungen kommt. Im Zentrum der Kritik stehen CEO Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic - aus unterschiedlichen Gründen.

Drei Jahre ist es her, als Uli Hoeneß sein Präsidentenamt niederlegte, und vor zwei Jahren hat Karl-Heinz Rummenigge den Vorstandsvorsitz an Oliver Kahn übergeben. Inzwischen ist der FC Bayern kaum wiederzuerkennen. Es schlich sich ein Prozess ein, der aktuell nicht aufzuhalten scheint. Denn egal ob auf dem Platz oder neben dem Rasen - es stimmt nicht mehr bei den über das vergangene Jahrzehnt erfolgreichen Münchnern. Und die Gründe dafür sind vielfältig. In der Schuldfrage jedoch muss differenziert werden.

Oliver Kahn, der 53-jährige CEO, ist seit 23 Monaten, nach zuvor anderthalbjähriger Einarbeitungszeit unter Rummenigge, verantwortlich für die Gesamtausrichtung des Klubs. Er sollte die FC Bayern München AG in die Zukunft führen. Zu seinen Aufgabenbereichen zählen unter anderem die Internationalisierung, Strategie und Kommunikation. Darüber hinaus natürlich die Mitarbeiterführung. Häufig ist an der Säbener Straße zu hören, dass die Nahbarkeit, das Familiäre in seiner Zeit etwas abhandengekommen sei; auch oder gerade durch seinen Chef-Berater Moritz Mattes, offiziell Chief of Staff, dessen Auftreten intern arg kritisch beäugt wird.

Ebenso heißt es, Kahn, der in den vergangenen Wochen viele Gespräche gesucht und geführt hat, gebe sich erst jetzt, als sein Job in Gefahr geriet, kämpferisch und so, wie man es sich von ihm erhofft hatte. Intern hatte man sich mehr von ihm erwartet, mehr den Kahn von einst, mehr Offenheit, mehr Kommunikation, mit mehr Einfluss auf das Sportliche. Womöglich kommt dieses Gesicht nun zu spät zum Vorschein.

Kahn ist für die Gesamtentwicklung verantwortlich - Salihamidzic für das Sportliche

Kritisiert man also die Gesamtentwicklung des Vereins, das innerbetriebliche Tagesgeschäft, muss CEO Kahn dafür geradestehen. Richtet sich der Blick allerdings auf das Sportliche, rückt zwangsläufig Hasan Salihamidzic (46) in den Fokus. Als Sportvorstand trägt er die Verantwortung für sämtliche Personalentscheidungen rund um das Team und für das Klima zwischen Mannschaft und Führungsetage, das intern als "total gestört" bezeichnet wird. Zu viel soll kaputtgegangen sein in den vergangenen 15, 16 Monaten.

Einerseits, weil manche Spieler in Gesprächen mit dem Sportvorstand vorsichtiger werden und nicht mehr das uneingeschränkte Vertrauen haben, dass sensible Gesprächsinhalte vertraulich bleiben. Andererseits, weil häufig falsche Versprechungen - wie beispielsweise bei den Einsatzgarantien für Alexander Nübel - gemacht wurden und Kritik nicht nur im kleinen Kreis angemerkt, sondern oder vor allem nach außen kommuniziert wurde. Sei es bei der Paris-Reise von Serge Gnabry gewesen, dem Umgang mit dem Skiunfall von Manuel Neuer, dem politischen Aus von Toni Tapalovic oder der zum damaligen Zeitpunkt überraschenden Freistellung von Julian Nagelsmann, die letztlich zu spät erfolgte.

Salihamidzic wollte Nagelsmann unbedingt, dessen Aus war dann ein letzter Hilfeschrei

Der in puncto externer Kommunikation schwach beratene Sportvorstand Salihamidzic wollte vor zwei Jahren, als er sich mit Hansi Flick überworfen hatte, Nagelsmann unbedingt haben. Er stattete ihn mit einem Fünfjahresvertrag aus, kündigte ein großes Projekt an. Es scheiterte. Doch der damals 33-jährige Chefcoach, dem sportlich und in der Außendarstellung wiederholt Fehler unterliefen, wurde auch häufig alleingelassen, obwohl ein so junger Bayern-Trainer, wenn man sich schon für ein solches Langzeitexperiment entscheidet, Führung gebraucht hätte - diese aber nicht bekam.

Dass Nagelsmann dann im März gehen musste - die Fehlentwicklung war ja längst fortgeschritten, allerdings wollte man mit ihm ursprünglich die Saison irgendwie durchziehen -, war die späte Einsicht einer falsche Trainerentscheidung und zudem ein letzter Hilfeschrei für Salihamidzics Kaderzusammenstellung, sagte er doch nach dem 1:3 gegen Leipzig: "Dass diese Mannschaft vielleicht keinen Titel gewinnt, ist auch für mich verwunderlich." Mag sein, wenn man allein die Spielernamen auf ein Stück Papier schreibt. Unter Berücksichtigung dessen, dass dem Team die Homogenität, bis auf Manuel Neuer und Thomas Müller die Führungsspieler, ein echter Neuner und ein klassischer Sechser fehlen, sollte dies nicht mehr ganz so überraschend sein.

Nicht mehr beim FC Bayern: Miroslav Klose und Hermann Gerland (v.l.n.r.). imago images/Philippe Ruiz

Alaba ist weiter Thema - Spieler haben den Weggang von Gerland und Klose registriert

Robert Lewandowski wurde nicht ersetzt, stattdessen haben sich die Kaderplaner für den Transfer von Sadio Mané feiern lassen. David Alaba wurde eine Gehaltsanpassung verwehrt, obwohl das exorbitante Salär von Lucas Hernandez jenseits der 20 Millionen Euro bekannt war. Salihamidzic musste ohnehin Platz schaffen in der Innenverteidigung, damit Hernandez auf Spielzeit kommt und er den 80-Millionen-Euro-Deal für den zum Zeitpunkt des Wechsels noch am Knie operierten Hernandez rechtfertigen kann. Mit Alaba aber verlor der FCB ein wichtiges Kabinenelement, einen Führungsspieler. Der Österreicher reifte einst an der Seite von Franck Ribery, gab später als Abwehrchef dann Youngster Alphonso Davies immer wieder Ratschläge. Weil er wusste, wie schwer es ist, sich als Jüngling in einer Bayern-Mannschaft zu etablieren.

Diese Leaderfähigkeiten sind beispielhaft, sie fehlen heute an mehreren Stellen. Weshalb der Abschied Alabas noch immer gelegentlich Thema in der Mannschaft ist. Genauso, dass Vereinsikonen wie Miroslav Klose und Hermann Gerland dem Rekordmeister den Rücken kehrten, wurde nach kicker-Informationen sehr wohl im Team registriert. "Ich hatte mit Hasan Probleme", bestätigte Gerland vor wenigen Wochen im "Doppelpass" das offene Geheimnis über seinen Weggang. Bei Bundestrainer Flick war es ähnlich. Weil aber der sportliche Erfolg da war, wurden diese Themen unter den Teppich gekehrt.

Nur de Ligt und Mazraoui haben von den Neuen das definitive Ja für die kommende Saison

Jetzt ist die Tabellenführung einen Spieltag vor dem Saisonende weg und die erste titellose Saison seit 2012 sehr nah. Selbst wenn es aus irgendwelchen Gründen noch für den Gewinn der elften Schale in Folge reichen würde, wird es kein "Weiter so" mehr geben. Fraglich ist vor der Aufsichtsratssitzung am 30. Mai, auf wie vielen Ebenen es tatsächlich zu gravierenden Änderungen kommen wird. Personelle Konsequenzen im Vorstand sind nicht auszuschließen, eher sogar wahrscheinlich.

Trainer Thomas Tuchel steht indes nicht zur Debatte. Dafür die Mannschaft umso mehr. Beinahe jeder Spieler wird hinterfragt werden, auch große Namen. Von den Neuen Mané, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui, Mathys Tel, Matthijs de Ligt, Daley Blind, Joao Cancelo und Yann Sommer haben allein de Ligt und Mazraoui das Ja für die nächste Saison. Die Youngster Tel und Gravenberch könnten verliehen werden. Der Rest steht vor dem Abschied, wenngleich es bei Mané und Sommer erst noch einen Abnehmer braucht. Auch das Missverständnis mit Nübel soll, wie der kicker bereits vor zwei Wochen exklusiv berichtet hatte, in der anstehenden Transferperiode endgültig geklärt werden. Das alles zeigt: Zufrieden ist man mit dem Kader nicht.

Alaba, Süle und Tolisso gingen ablösefrei, Haaland wurde als nicht gut genug empfunden

Intern werden Salihamidzic die Verkäufe aus dem Vorjahr zugutegehalten. Allerdings wurden Spieler wie Marcel Sabitzer, Marc Roca, Tanguy Nianzou, Omar Richards und Alvaro Ordiozola auch geholt und bezogen Gehalt. Bilanzielle Plusgeschäfte waren es am Ende wohl selten. Bouna Sarr, acht Millionen Euro Ablöse und vier Jahre Vertrag, ist inzwischen ein Ladenhüter. Zudem hat der FC Bayern Alaba, Niklas Süle und Corentin Tolisso, dem 41,5 Millionen Euro teuren und zwischenzeitlichen Rekordeinkauf, ablösefrei abgegeben. Und hingegen einst Erling Haaland als nicht gut genug empfunden und abgelehnt.

271 Millionen Euro Transfer-Ausgaben, 151,5 Millionen Euro Transfer-Einnahmen

Seit 2020/21, also nach dem Triple, als Salihamidzic in den Vorstand befördert wurde, gab der FCB insgesamt rund 271 Millionen Euro allein an Ablösesummen aus. Eingenommen haben die Münchner in diesem Zeitraum inklusive aller Erlöse mit Leihgeschäften rund 151,5 Millionen Euro. Der sportliche Ertrag: zwei Meisterschaften - und nun vielleicht die erste titellose Saison seit 2012. Die es, so wird an der Säbener Straße geflüstert, womöglich brauche, damit auch wirklich die richtigen Schlüsse gezogen werden. Hoeneß, der als Erben Präsident Herbert Hainer, Vorstandsboss Kahn und seinen Schützling Salihamidzic installiert hatte, könnte als Ehrenpräsident und Aufsichtsratsmitglied derjenige sein, der seine Entscheidungen von einst korrigiert.