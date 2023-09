Darum stand Torschütze Philipp noch nicht in der Startelf

Gegen Augsburg steht Freiburgs seit Saisonbeginn noch nicht ganz rund laufender Angriffsmotor im Fokus. Eventuell wieder mit Stürmer Michael Gregoritsch - und sehr sicher mit Maximilian Philipp, der trotz zweier Tore aber noch nicht in der Startelf stand. Die Gründe.

Neben Ersatztorwart Benjamin Uphoff (Muskelfaserriss) kehrte diese Woche auch Michael Gregoritsch ins Mannschaftstraining zurück, nachdem er sich vor knapp zwei Wochen im Spiel gegen den BVB an der Wade verletzt hatte. "Er hat noch nicht viele Einheiten mitgemacht, aber er ist eine Option für die Startelf", sagte Streich am Freitag.

Als Joker dürfte der österreichische Stürmer also in jedem Fall zur Verfügung stehen und sorgt somit für eine positive Meldung aus der bedeutenden Gruppe der zuletzt Fehlenden. Die Ausfälle von Mittelfeldstratege Nicolas Höfler (noch zweimal in der Liga rotgesperrt) und Linksverteidiger Christian Günter (Infektion der Unterarmfraktur) sind natürlich auch Gründe für das noch nicht ganz rund laufende Angriffsspiel des SC.

Was ohne Günter fehlt

Streich erwähnte am Freitag nochmals explizit die aktuell vermissten Offensivqualitäten seines Kapitäns: Seine Sprintfähigkeiten, die für Tiefe im Spiel sorgen und ständig die gegnerische Abwehrkette bedrohen, Günters Hereingaben und seine in den letzten Jahren angeeignete Abschlussqualität, mit der er seit 2019 neun Pflichtspieltore erzielte.

"Jetzt müssen wir andere Lösungen finden und sind dabei", erklärte Streich. Außenbahndribbler Ritsu Doan beispielsweise sei für Gegner trotz deren Wissens um die Stärken des Japaners nach wie vor schwer zu halten, er müsse derzeit aber vor allem seine Präzision und daher insgesamt seine Effizienz verbessern. Doan hatte vor einem Jahr nach dem fünften Spieltag schon zwei Tore auf dem Konto, steht aktuell jedoch wie die Schützen der anderen acht Starttore von 2022/23 bei null Treffern.

Zweitbester Torschütze, aber noch nicht in der Startelf

Effizient zeigt sich von den Offensivkräften bisher neben Roland Sallai (drei Pflichtspieltore) bisher nur Maximilian Philipp. Der kurz vor Transferschluss aus Wolfsburg zurückgeholte Techniker erzielte die Siegtore gegen Bremen (1:0) und in Piräus (3:2) - jeweils als Einwechselspieler. Warum stand der Rückkehrer noch nicht in der Startelf?

Nach zwei Jokerauftritten gegen Bremen und in Stuttgart hatte sich der 29-Jährige vor dem Duell mit Dortmund beim Warmmachen verletzt, sei deshalb für dieses Spiel gar keine Option gewesen. "Das hat uns total wehgetan, weil wir ihn unbedingt gebraucht hätten", erklärte Streich: "Dann hat er ein paar Tage gebraucht mit dem Knie." In Piräus und in Frankfurt reichte es dann wieder für Teileinsätze.

Nun sei das Problem mit dem Knie "besser, aber noch nicht hundert Prozent. Jetzt überlege ich mir für den Sonntag: Bringe ich ihn? Es wird keine 90 Minuten gehen, aber wohl 60 Minuten, oder 70. Das ist gut, dass wir diese Option haben", umreißt Streich die aktuelle Lage um seine Nummer 26, die bisher wegen der geschilderten Einschränkung noch kein Thema für die Anfangsformation war.

Auch gegen Augsburg wird eine Risikoabwägung nötig sein. "Wir müssen schauen, dass es sich nicht verschlechtert, weil wir den Milli unbedingt brauchen", so Streich und lobt Philipps Vorzüge: "Als Startelfspieler respektive als Spieler, der dann reinkommt und technisch solche Qualitäten hat, den letzten Pass zu spielen oder Tore zu schießen. Die Tore gegen Bremen und in Piräus waren technisch nicht besser zu machen, die waren super. Das kann Milli, weil er so ein guter Fußballer ist und so einen guten Abschluss hat." Fähigkeiten, die es braucht, um einen etwas stotternden Angriffsmotor wieder zum Rundlaufen zu bringen.