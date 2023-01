Darum stand Selke schon länger auf Baumgarts Zettel

Der 1. FC Köln hat einen neuen Mittelstürmer. In einer Medienrunde erklärte Coach Steffen Baumgart ausführlich, warum Davie Selke in seine Mannschaft passt.

Sobald es um seine Mannschaft geht, ist das Glas bei Steffen Baumgart immer halb voll. Skepsis mag es geben, aber sie wird immer nur intern formuliert. Und kommt ein Spieler wie Davie Selke zum FC, der dort so etwas wie seine letzte Chance auf der großen Fußballbühne sucht, sagt sein Trainer im Brustton der Überzeugung: "Davie ist ein Spieler, der uns insgesamt weiterbringt. Ich glaube, dass er viel von dem, was er vielleicht in letzter Zeit nicht abrufen konnte, nicht verlernt hat. Er ist ein Stürmer, wie wir ihn uns vorstellen, gerade was die Präsenz im Strafraum und das Kopfballspiel angeht. Wir erhoffen uns, dass wir gemeinsam einen guten Weg gehen und erfolgreich sein werden. Dabei soll er uns genauso helfen, wie wir ihm."

Diese Taktik mag durchschaubar sein. Doch sie ist auf jeden Fall erprobt. Der Profi spürt: "Dieser Trainer gibt mir Kredit." Und er ist im Idealfall - Anthony Modeste lässt grüßen - sofort gewillt, diesen Kredit zurückzuzahlen. Die finanzschwachen Kölner haben Selke deshalb ablösefrei und für eineinhalb Jahre verpflichten können, weil dieser Spieler zuletzt eben nicht mehr die Leistung bringen konnte, die man sich in Berlin von ihm erhoffte.

Und nun hofft man in Köln, dass Steffen Baumgart ihm zurückhilft auf den rechten Weg. Der Trainer sieht genügend Möglichkeiten, diesen Weg zu gehen: "Was Anlaufverhalten, Mentalität und Charakter angeht, ist er ein Spieler, der aus unserer Sicht sehr gut zu uns passt und wir hoffen, dass wir das auch allen zeigen können, die anderer Meinung sind."

Damit meint Baumgart die Skeptiker, die ihren Vorbehalten in den sozialen Medien freien Lauf lassen. Vor diesen Gestalten will er seine Spieler schützen. Und formuliert im gleichen Atemzug, was man sich sportlich von Selke erwartet: "Er ist ein Strafraumspieler und soll das, was wir von außen reinbringen, veredeln. Er wird nicht alles reinmachen, er wird aber auch nicht alles verschießen. Wir werden aber auf jeden Fall jemanden haben, der zu 100 Prozent alles für den FC raushauen wird und deshalb freuen wir uns, dass er sich für uns entschieden hat."

Dass Selke häufig als "bad boy" abgestempelt wurde, als einer, der gerne mal Arroganz aufblitzen lässt, stört Baumgart nicht. Im Gegenteil: "Ich habe ihn schon länger auf dem Zettel, weil ich seine Art mag und ihn lieber bei mir in der Mannschaft habe als beim Gegner. Weil er sehr gerne Fußball arbeitet, eklig sein und wehtun kann."

Selke weiß also, was von ihm erwartet wird und er kann davon ausgehen, dies schon gegen seinen Ex-Klub Werder Bremen am 21. Januar zum Re-Start der Liga zeigen zu dürfen. Ob neben oder statt Steffen Tigges - dem ähnlich veranlagten Mittelstürmer - wird sich zeigen. Baumgart wird nicht zögern, zwei Stürmer zu bringen, wenn sich beide in der Vorbereitung entsprechend präsentieren. Tigges weiß auch: Selke kommt, weil nach Florian Dietz' Ausfall eine Alternative fehlt. Aber auch, weil er selbst nicht überzeugend auftrumpfte. Der Konkurrenzkampf beginnt am Dienstag um 11 Uhr am "Geißbockheim", wenn beide erstmals gemeinsam trainieren.