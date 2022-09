Darum spielt Saporischschja in der 2. Liga

Der Krieg in der Ukraine führt auch dazu, dass sich die Klubs in der 2. Bundesliga auf einen ungewohnten Gegner einstellen werden müssen: HK Motor Saporischschja spielt in dieser Saison im deutschen Unterhaus.

Dürfen in Deutschland weiter ihrem Sport nachgehen: Spieler des HK Motor Saporischschja. IMAGO/Eibner