Darum spielt die HSG Wetzlar gegen Flensburg-Handewitt in Orange

Die HSG Wetzlar wird beim Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt am Samstagabend exklusiv in orange auflaufen - für den Bundesligisten eine ungewohnte Farbe.

Die HSG Wetzlar spielt am Samstag in ungewohnten Farben. HSG Wetzlar

Für den guten Zweck tragen die Wetzlarer am Samstagabend Sondertrikots. Die orangen Unikate repräsentieren die Logofarbe der Wetzlarer Tafel und sollen außerdem für Zwischenmenschlichkeit und Wärme stehen.

Nach dem Spiel werden die Trikots, unterschrieben von den Spielern der HSG Wetzlar, online versteigert. Die gesamten Erlöse der Versteigerung sowie dem Sammeln des Becherpfands am Spieltag gehen anschließend an die Wetzlarer Tafel.

"Mit Ihrer Teilnahme an dieser Aktion können Sie aktiv dazu beitragen, Menschen in Not zu unterstützen und einen positiven Beitrag für unsere Gemeinschaft zu leisten", spricht HSG-Geschäftsführer Björn Seipp die Zuschauer direkt an.

"Lassen Sie uns als Fans der HSG Wetzlar gemeinsam zeigen, wie stark die Kraft des Sports ist, wenn sie für einen guten Zweck eingesetzt wird! Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung und darauf, gemeinsam mit Ihnen einen bedeutenden Beitrag für die Wetzlarer Tafel zu leisten", kommentiert Seipp die Aktion weiter.