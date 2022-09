Darum setzt Svensson weiter auf Hack und Leitsch

Beim 0:3 gegen Leverkusen leisteten sich in Person von Maxim Leitsch und Alexander Hack gleich zwei Innenverteidiger fatale individuelle Patzer. Am Sonntag in Mönchengladbach dürften sie dennoch die Chance zur Bewährung erhalten.

Maximale Leistung durch erhöhten Konkurrenzdruck, so lautet in dieser Saison das ausdrückliche Mainzer Motto. "Wenn einer schwächelt, ist der Nächste da", betont Trainer Bo Svensson oft und gerne. Vergangenen Samstag gegen Leverkusen bekam Alexander Hack das direkt am eigenen Leib zu spüren. Nach diversen Schlampigkeiten im Spielaufbau und einem haarsträubenden Stellungsfehler bei der Entstehung des 0:2 wurde der Mittelmann der Dreier-Abwehrkette zur Pause ausgewechselt. Youngster Niklas Tauer kam in die Partie und machte seine Sache solide.

Schweres Erbe als Nachfolger von Ex-Kapitän Niakhaté

Gemessen an der Leistung hätte des Trainers Bannstrahl ebenso gut wie Hack auch Nebenmann Maxim Leitsch treffen können, der sogar an zwei Gegentreffern maßgeblich beteiligt war. Dass der 24-Jährige auf dem Feld bleiben durfte, könnte zum einen taktische Gründe gehabt haben - Leitsch ist Linksfuß - und zum anderen psychologische. Als Nachfolger von Ex-Kapitän Moussa Niakhaté hat der Neuzugang ohnehin ein schweres Erbe angetreten. Dass Hack und Leitsch (beide kicker-Note 5,5) beim jüngsten Auftritt "geschwächelt" haben, steht also außer Frage. Doch ist jetzt, um in Svenssons Diktion zu bleiben, tatsächlich "der Nächste da"?

Dauerhaft kann man Leistungen wie gegen Leverkusen nicht bringen. Bo Svensson

So könnte Tauer von Anfang an seine Chance an Stelle von Hack erhalten, auf der linken Seite statt Leitsch auch der als Allrounder angekündigte Anthony Caci ran. Zumindest theoretisch. In der Praxis kämen solche Konsequenzen Svensson jedoch zu früh, wie der Fußballlehrer durchblicken lässt. "Die Jungs haben Fehler gemacht und wurden dafür hart bestraft", sagt er über Hack und Leitsch. "Aber in den drei Spielen zuvor haben wir nur zwei Gegentore bekommen und sehr, sehr wenige Chancen zugelassen. Macht es mich also unruhig, dass sie zuletzt ein weniger gutes Spiel gemacht haben? Eigentlich gar nicht!"

Svensson hat "Vertrauen in die Jungs"

Eine ausdrückliche Einsatzgarantie will der Coach zwar, seinen Prinzipien entsprechend, nicht ausstellen. Dennoch wird er schon sehr konkret: "Ich habe Vertrauen in die Jungs. Sie wissen selbst, dass sie zuletzt kein gutes Spiel gemacht haben. Aber auch, dass sie vorher sehr Leistungen gebracht haben." Gleich nach der bislang einzigen Enttäuschung will Svensson absolut nachvollziehbar noch nichts über den Haufen werfen. Auch wenn, wie er wohlwollend registriert, "andere Kandidaten Druck machen". Konkret nennt er Tauer, Caci und Edimilson Fernandes. "Dauerhaft", sagt Svensson deshalb, "kann man solche Leistungen wie gegen Leverkusen nicht bringen."