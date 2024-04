Darum macht ein Wechsel von Juri Knorr zu 100% Sinn

Juri Knorr soll laut einem Medienbericht vor einem Wechsel zum dänischen Top-Team Aalborg Handbold stehen. Ab 2025 soll er nicht mehr das Trikot der Rhein-Neckar Löwen tragen. Dieser Wechsel kommt nicht überraschend, meint Sebastian Mühlenhof.

Die Nachricht schlug am Montagmittag ein wie eine Bombe: Juri Knorr soll laut der Bild ab 2025 für Aalborg Handbold auflaufen und damit der Bundesliga vorerst den Rücken kehren. Als Gründe führt die Boulevard-Zeitung die fehlende sportliche Entwicklung bei den Rhein-Neckar Löwen und der hohe Druck, der auf ihm lastet, an.

Damit drohen die Mannheimer den Mann zu verlieren, der als Nachfolger von Andy Schmid den Verein in eine neue erfolgreiche Ära führen sollte. Viel mehr scheinen die Verantwortlichen nun bereits nach zwei Jahren umplanen zu müssen - und das, bevor Knorr überhaupt seine Top-Form erreicht hat.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Verantwortlichen sich auch an die eigene Nase fassen müssen. Denn mein erster Gedanke war: Die Überlegung von Knorr, seine Zelte in Deutschland vorerst abzubrechen, ist mehr als logisch.

Knorr bekommt nur wenig Auszeiten

Seit der EM-Hauptrunde läuft er auf dem Zahnfleisch, wirklich Zeit zum Ausruhen hat er weder im Nationaldress noch im Löwen-Jersey bekommen. Dabei war dem Mann mehr als deutlich anzumerken, dass er endlich mal eine Auszeit braucht.

Bereits nach dem Österreich-Spiel bei der EM hatte er verlauten lassen, dass er "ein bisschen schlapp" ist und er "wer weiß wie viele Medikamente, die ich sonst nicht kenne, reingeworfen" hat, um dennoch spielen zu können. Doch statt auf seinen Spieler zu hören, ließ Bundestrainer Alfred Gislason, auch an Ermangelung an Alternativen auf der Mitte-Position, seinen Schützling 43 Minuten lang auf der Platte.

Nicht sonderlich viel mehr Pausen gibt ihm Löwen-Trainer Sebastian Hinze nach dessen Rückkehr, lediglich in der Abwehr darf er hin und wieder mal durchschnaufen. Die Folge: Knorr ist dermaßen überspielt, dass die Löwen ebenfalls in einer sportlichen Krise sind. Schließlich fehlt es dem Team im Rückraum an Unterschiedsspielern.

Zu großer Druck auf Knorr

Dabei hätte der Klub doch auf die Worte von ihrem langjährigen Regisseur hören sollen. Schmid hatte sich vor der EM gewünscht, "dass er diesem Druck standhalten kann, dem ihm auch die Öffentlichkeit manchmal zu Unrecht auferlegt".

Rund drei Monate später scheint es so, dass der 23-Jährige dies nicht mehr kann. Auch Sonntag musste er bei Dyn wieder erklären, warum sein Team in Wetzlar verloren hat. Hinze beschränkte sich hingegen, wie häufig, auf seinen obligatorischen Auftritt bei der Pressekonferenz.

Knorr-Wechsel nur logisch?

Diese bohrenden Fragen und dauerhafte Fokussierung wird Knorr in Dänemark nicht mehr haben. Viel mehr würde er in einem Klub spielen, die in Mikkel Hansen einen ähnlichen Spielertypen bereits heilig gesprochen haben.

Schon jetzt ähnelt sich die Spielweise der beiden Profis enorm. Beide sind ungemein torgefährlich und verfügen über ein starkes Auge für den Nebenmann. Auch optisch bestechen sie mit ihrer langen Mähne, einzig das Stirnband fehlt Knorr noch.

Wenngleich ein Wechsel noch ungewiss ist, wäre er mehr als logisch. Schon in der Jugend trug er für zwei Spielzeiten das Trikot des FC Barcelona - ein seltener Schritt. In Aalborg könnte er nun wieder einfach nur Juri Knorr sein, ohne Woche für Woche seinen Teams den Arsch retten zu müssen. Für die Nationalmannschaft wäre das auf lange Sicht ein Gewinn.

