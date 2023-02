Darum ließ Wolfsburg Osimhen damals ziehen

Victor Osimhen gehört zu den internationalen Toptorjägern, ist mit der SSC Neapel auf dem Weg zur italienischen Meisterschaft und am Dienstag bei Eintracht Frankfurt zu Gast. Zurück in Deutschland, wo er einst beim VfL Wolfsburg kaum in Erscheinung trat. Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer erklären, warum sie den Stürmer damals ziehen ließen.

War der wirklich mal da? Victor Osimhen spielte für den VfL Wolfsburg? Ja, er ist einer dieser Spieler, die mittlerweile in einem Atemzug mit Edin Dzeko und Kevin De Bruyne zu nennen sind. Internationale Topstars, die einst das grün-weiße Trikot trugen. Bei Osimhen war das allerdings nur 16-mal in Pflichtspielen der Fall. 14 Bundesligapartien hat er zwischen Januar 2017, als er spielberechtigt wurde, und Sommer 2018 absolviert, ein Einsatz in der Relegation, einer im Pokal.

Die Bilanz: Kein Tor, keine Vorlage, nur dreimal in der Startelf. In Erinnerung geblieben ist vor allem eine Szene im Mai 2017, als Osimhen am letzten Spieltag beim Hamburger SV (1:2) als Einwechselspieler kurz vor Schluss nur zaghaft versuchte, eine Flanke von Filip Kostic zu verhindern. Der Ball landete bei Luca Waldschmidt, der den VfL in die Relegation köpfte.

100 Millionen für Osimhen? VfL hatte einen Rohdiamanten

Dabei geht es bei dem Nigerianer in erster Linie um das Erzielen von Toren. Mit 18 Treffern in 19 Partien führt der mittlerweile 24-jährige Topstürmer des SSC Neapel die Torschützenliste der Serie A an, er ist einer der Stars des italienischen Spitzenreiters und Gegners von Eintracht Frankfurt am Dienstag in der Champions League. Klar ist heute: Der VfL hatte da einen Rohdiamanten in seinen Reihen, bei dem heute Zahlen rund um die 100 Millionen Euro aufgerufen werden.

2016 hatten der damalige VfL-Geschäftsführer Klaus Allofs und Sportdirektor Olaf Rebbe das Rennen um den begehrten Stürmer gewonnen, der 2015 bei der U-17-WM in Chile mit zehn Treffern zum Torschützenkönig avancierte. Für 3,5 Millionen Euro griff der VfL zu, vereinbarte eine Kooperation mit der Ultimate Strikers Academy in Nigeria, wo Osimhen zuvor spielte und wollte dieses Talent behutsam heranführen. Im Januar 2017 war der Stürmer dann unter Trainer Valerien Ismael im spanischen La Manga erstmals im Trainingslager dabei, er träumte von einer großen Zukunft in Wolfsburg und Europa, schwärmte von Vorbild Didier Drogba und berichtete, welche Klubs sonst noch so an ihm gebaggert hatten. "Arsenal, Fiorentina, Inter."

Zur falschen Zeit am falschen Ort? Sturmkonkurrenz Gomez und Origi

Das Sturmjuwel aber wählte Wolfsburg, aus durchaus nachvollziehbarem Grund. "Meine Entwicklungschancen sind hier am besten", sagte er, "bei Arsenal zum Beispiel hätte ich kaum eine Chance gehabt, in der ersten Mannschaft zu spielen. Wolfsburg ist der beste Ort für mich, um meine Karriere zu starten." Nun war es aber nicht der beste Zeitpunkt beim VfL. Der versank seinerzeit im sportlichen Chaos, nach der Relegation 2017 folgte die Relegation 2018, die Abstiegsnot und namhafte Sturmkonkurrenten wie Mario Gomez oder Divock Origi ließen kaum Einsätze zu, obendrein war Osimhen von Verletzungspech geplagt. Erst war es der Meniskus, der ihn monatelang in die Reha beförderte, 2018 die Schulter. Zudem fühlte sich Osimhen alleingelassen in diesem Klub, in dem es drunter und drüber ging und es größere Sorgen und Nöte gab als die Befindlichkeit eines Teenagers, der nicht gerade durch Disziplin glänzte und es mit der Pünktlichkeit nicht so genau nahm.

Als ich hierhergekommen bin, ist er im Kreis gelaufen, und dabei humpelte er auch noch. Jörg Schmadtke über Victor Osimhen

Talent nicht erkannt? "Er wollte wechseln"

Im Sommer 2018 übernahmen dann Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer die sportliche Führung des dauertaumelnden VfL und machten eine Bestandsaufnahme. Victor Osimhen, damals 19 Jahre jung, spielte dabei keine wirkliche Rolle mehr. "Als ich hierhergekommen bin, ist er im Kreis gelaufen, und dabei humpelte er auch noch", berichtet Schmadtke, seit kurzem Wolfsburger Ex-Geschäftsführer, dem kicker. "Die Aussage, die ich damals im Klub bekommen habe, war: Wir haben keinen Stürmer. Diejenigen, die wir haben, seien nicht zu gebrauchen."

Im Nachhinein, räumt Schmadtke ein, "ist es natürlich kein guter Move gewesen". Schäfer, damals Sportdirektor und nun Geschäftsführer, erinnert sich ebenfalls: "Als wir im Sommer 2018 kamen, war Victor praktisch schon auf dem Sprung. Der Schritt nach Belgien war damals wichtig für ihn, das Umfeld dort hat ihm sicher geholfen. Es war aber klar: Er wollte wechseln."

Rasanter Aufstieg in Belgien und Frankreich - Napoli zahlt rund 70 Millionen

Wenngleich das gar nicht so unkompliziert war. Zweimal war Osimhen seinerzeit in Belgien zu Verhandlungen mit interessierten Vereinen, darunter Club Brügge, zweimal kehrte der Stürmer, der sich zwischendrin Malaria eingefangen hatte, kurze Zeit später nach Wolfsburg zurück, weil er durch den Medizincheck gefallen war. Schließlich gab der VfL den Angreifer für vergleichsweise kleines Geld an den RSC Charleroi ab - und die in Wolfsburg gestoppte Erfolgsstory nahm ihren Lauf. Charleroi zog rasch die Kaufoption in Höhe von 3,5 Millionen Euro, transferierte Osimhen im Sommer darauf für angeblich rund zwölf Millionen zum OSC Lille, ein Jahr später, nun war die Rede von rund 70 Millionen Euro, ging es weiter nach Neapel.

Die nigerianische Nationalstürmer entwickelte sich zu einem der Toptorjäger Europas, mit 24 Jahren trifft er nun nach Belieben auf höchstem Niveau und kehrt am Dienstag mit Napoli in der Champions League nach Deutschland zurück. Beim VfL beobachten sie all dies durchaus mit positiven Gedanken. "Es freut mich", sagt Marcel Schäfer, "dass mit ihm ein Ex-Spieler des VfL Wolfsburg diese Entwicklung genommen hat." Die sich so im Sommer 2018 für niemanden angedeutet hatte.