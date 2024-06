Darum konnte der HC Erlangen auf Martin Ziemer zurückgreifen

Für Verwunderung hatte der HC Erlangen vor dem letzten Auswärtsspiel gesorgt, denn anstelle von Klemen Ferlin stand plötzlich Martin Ziemer als Gespannpartner von Bertram Obling bereit. Aber warum konnte der ehemalige Nationalspieler überhaupt spielen, wo doch die Wechselfrist Mitte Februar abgelaufen war?

"Wenn Bedarf ist und es die Möglichkeit hergibt, dann wird auch Martin Ziemer heute seinen Einsatz bekommen, der hier bei Hannover schon gespielt hat und auch bei uns eine Vergangenheit", hatte HCE-Coach Johannes Sellin vor der Partie bei Dyn erklärt und versprochen, dass der Routinier "eine Menge" noch drauf habe.

Rund 2:14 Minuten Einsatzzeit bekam der 41-Jährige zum Schluss, kassierte die letzten beiden Treffer der Recken zum 26:23 von Vlad Kulesh und den Siebenmeter zum 27:23-Endstand von Ilija Brozovic.

Letzter Einsatz für Saulheim im April

In der Oberliga RPS hatte Ziemer zuletzt für die SG Saulheim gestanden - sein letztes Spiel hatte er am 13. April gegen die SG SV64/VT Zweibrücken absolviert. In den verbleibenden Partien bis zum Saisonende hatte der Tabellensechste hingegen auf einen Einsatz des Routiniers verzichtet.

Da Erlangen die Spielberechtigung erst nach dem 30. April beantragte, gilt gemäß Paragraph 26 der DHB-Spielordnung nur eine Wartefrist von einem Monat - beginnend "mit dem Tag nach der Mitwirkung in dem letzten Meisterschafts- oder Pokalmeisterschaftsspiel bei dem bisherigen Verein."

Die Spielberechtigung hat nach Auskunft der HBL der Bayerische Handballverband ausgestellt, Ziemer hat somit auf dem sogenannten Landespass gespielt und nicht mit einem Bundesligavertrag. Paragraph 66 der DHB-Spielordnung erlaubt, dass volljährige Spieler ohne vertragliche Bindung "von ihrem Verein in höchstens vier Bundesligen-Meisterschaftsspielen je Spielsaison eingesetzt werden."