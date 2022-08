Darum jubelten Kimmich und Pavard mit Co-Trainer Toppmöller

Zwei Standards brachten den FC Bayern beim 6:1-Auftakt in Frankfurt früh auf Kurs. Deshalb fiel der Torjubel auch etwas spezieller aus.

Offiziell wird es für das 1:0 von Joshua Kimmich am Freitagabend in Frankfurt keinen Vorbereiter geben, Bayerns neuer dritter Kapitän verwandelte schließlich einen Freistoß direkt ins Tor. Inoffiziell dürfte der Nebel, den Eintracht-Fans durch das Abbrennen von Pyrotechnik verursacht hatten, zumindest nicht geschadet haben.

Die Ein-Mann-Mauer Filip Kostic überwand Kimmich geschickt und erwischte einen verdutzten Kevin Trapp im kurzen Eck nach nur vier Minuten auf dem falschen Fuß. Der Sechser ließ sich von seinen Kollegen feiern, lief anschließend zur Bank und klatschte mit Co-Trainer Dino Toppmöller ab.

"Trappo steht immer ein bisschen höher"

"Er hat das in der Woche schon angekündigt", erklärte Kimmich am DAZN-Mikrofon über Julian Nagelsmanns Assistenten. "Wir haben seitliche Freistöße trainiert, und er hat dann gesagt: 'Du kannst mal gucken, der Trappo steht immer ein bisschen höher. Da kann man es mal versuchen.' Und ich dachte, dann probiere ich's mal." Mit Erfolg.

Ein "großes Lob" richtete Chefcoach Nagelsmann zudem an Torwarttrainer Toni Tapalovic, der mit Toppmöller besprochen hatte, "dass wir da vielleicht eine Option haben, weil Kevin bei Freistößen sehr hoch steht". Eigentlich, merkte Nagelsmann an, habe der Ball ein bisschen zu weit weg vom Tor gelegen, "aber Josh spielt den natürlich herausragend an den Innenpfosten".

Das Video-Studium am Morgen des Spieltags zahlte sich also aus. "Das klappt nicht immer", weiß Nagelsmann, "viele werden darauf jetzt vorbereitet sein. Aber dass es heute geklappt hat… Ein großes Lob an meine beiden Trainerkollegen und auch an Josh. Die Ausführung war gut, und vor allem die Information heute früh war sehr wertvoll."

Fing sich in der 5. Minute ein überraschendes Gegentor nach frechem Freistoß: Eintracht-Keeper Kevin Trapp. IMAGO/Jan Huebner

Den Nachschlag servierte nur wenige Minuten später Benjamin Pavard, der in Folge einer Ecke das 2:0 nachlegte, erst in die Arme von Nagelsmann sprang und dann ebenfalls zu Toppmöller lief. Die einstudierten Standards ebneten den Bayern beim fulminanten Auftakt den Weg.

Zum Thema: Wer ist Nagelsmanns Assistent Dino Toppmöller?