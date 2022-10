Darum ist Rode auch noch mit dem Vierten Offiziellen aneinandergeraten

Sebastian Rode ist beim Eintracht-Heimspiel gegen den BVB nicht nur auf dem Feld mit Beschwerden aufgefallen - auch nach seiner Auswechslung. Bezüglich des Assistenten an der Seitenlinie erinnerte sich der Kapitän an den Sommer zurück.

Zunächst kam auch Sebastian Rode beim Gespräch mit "Sky" auf die Szene des Spiels zwischen Frankfurt und Dortmund zu sprechen. "Es ist ein klarer Elfmeter", befand der Kapitän über den Stoß von Karim Adeyemi gegen Jesper Lindström - und blies zugleich ins selbe Horn wie sein äußerst aufgebrachter Sportvorstand Markus Krösche: "Das Problem ist, dass es den VAR gibt und es ja dadurch die Möglichkeit gibt, sich das anzugucken." Da Referee Sascha Stegemann das aber nicht gemacht hat, liege ein Problem und Fehler vor.

Interessanter war bei diesem Gespräch aber, was Rode über den Vierten Offiziellen Nicolas Winter zu sagen hatte ...

Winter hat "nicht ganz so normal geantwortet"

Zum Hintergrund: Rode hatte sich schon während des Spiels mehrmals bei Hauptschiedsrichter Stegemann über vermeintliche Fehlentscheidungen wie eben dem nicht gegebenen Elfmeter aufgeregt - und reagierte auch nach seiner Auswechslung in der 72. Minute an der Seitenlinie angefressen.

Vor allem in der Nachspielzeit, als Rode in Richtung Winter gerannt, lautstark geschimpft und dieser sich im Anschluss genötigt sah, Stegemann zu sich zu bitten. Nach kurzer Unterredung der beiden Referees sah Rode Gelb.

Doch was störte den 32-jährigen SGE-Führungsspieler so sehr am Vierten Offiziellen? "Es war insgesamt sehr emotional, sehr aufgeladen das Ganze. Und mit dem Vierten Offiziellen gibt es einen kleinen Hintergrund: Der hat bei uns die Schiedsrichterbelehrung gemacht - und da war der Auftritt nicht ganz so toll. Deswegen hab ich meinen Emotionen da freien Lauf gelassen."

Was genau Rode meinte: Winter habe bei der Belehrung der Frankfurter Profis im Sommer, wenn jedes Bundesliga-Team in Sachen Regelauslegung und neue Gangart der Schiedsrichter aufgeklärt wird, "einen etwas arroganten Eindruck gemacht. Er hat da auch bei manchen Rückfragen, die man gestellt hat, nicht ganz so normal geantwortet. Deswegen ging es mir da so ein bisschen noch nach."