Darum ist Raum nicht unverkäuflich

Auch in Hoffenheim geht der rasante Aufstieg des David Raum ungebremst weiter. Wie lange noch bei der TSG?

So oder so ist Alexander Rosen da ein Transfer-Volltreffer gelungen. Ablösefrei lotste Hoffenheims Manager vergangenen Sommer David Raum vom Aufsteiger Fürth zur TSG, die Einigung darüber war bereits ein halbes Jahr zuvor erzielt worden. Auch im Kraichgau fand der rasante Aufstieg des in Fürth vom Flügelstürmer zum Linksverteidiger umgeschulten Spätzünders ungebremst weiter. Mittlerweile ist der Linksfuß zum A-Nationalspieler aufgestiegen, war auf Anhieb Leistungsträger und Führungsspieler bei der TSG und brachte mit ungezählten Flanken und bislang 13 Vorlagen auch in der 1. Liga seine Qualitäten auf den Platz.

Volle Handlungshoheit

Kein Wunder, dass ein solcher Spieler Begehrlichkeiten weckt auf dem Transfermarkt. Interessenten aus dem In- und Ausland reihen sich in den Spekulationen, vor allem nach England scheint die Spur zu führen. In weiser Voraussicht stattete die TSG ihren Durchstarter schon nach dessen erstem Halbjahr mit einem verbesserten Vertrag und einer bis 2026 ausgedehnten Laufzeit aus. "Er hat vor Kurzem erst seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Diese Konstellation gibt uns die volle Handlungshoheit, wir sitzen am Steuer", hatte Rosen zuletzt im kicker-Interview erklärt. Und dennoch scheint Raum selbst im bevorstehenden Transfersommer nicht unverkäuflich zu sein.

"Davids Entwicklung ist atemberaubend und bleibt natürlich auch anderen Klubs nicht verborgen, aber ich bin mir natürlich auch im Klaren darüber, dass wir bei dieser Spielerkategorie in Zukunft immer wieder mit diesem Thema konfrontiert werden könnten", hatte Rosen angefügt. Eine kategorische Absage oder Ausschluss eines Wechsels klingt anders. Und es gibt tatsächlich einige Gründe, die auch einen schnellen nächsten Karriereschritt Raums plausibel machen.

Wichtiger Faktor internationaler Fußball

Da wäre etwa das drohende Aus für Hoffenheim im Bestreben, sich international zu qualifizieren. Dieses von Raum angestrebte Niveau bliebe ihm auf Vereinsebene verwehrt. Internationale Reputation aber würde sicher auch seine Position und Perspektive in der Nationalmannschaft nicht nur im Hinblick auf die WM gegenüber interner Konkurrenz verbessern.

Des Weiteren ist Raum ein Spätentwickler und im Laufe seiner ersten Erstligasaison nun bereits 24 Jahre alt geworden. Die Entwicklungszeit, die sonst für aufstrebende Talente empfohlen oder eingeplant wird, ist in seinem Fall von Haus aus eingeschränkt. Raum muss es naturgemäß eiliger haben, ein vorzeitiger Schritt zu einem Topklub deswegen auch karriereplanerisch alsbald denkbar.

Noch keine Ausstiegsklausel

Obendrein ist Hoffenheim grundsätzlich auf Transfererlöse angewiesen, um sich eigenständig zu refinanzieren. Durch die Pandemie sind die großen Einnahmen zuletzt ausgeblieben, lukrative Verkäufe kämen nun sicher nicht ungelegen. Und bei Raum wäre die Gewinnspanne innerhalb eines Jahres enorm. Denn nach kicker-Informationen greift nach dieser Saison noch keine Ausstiegsklausel. Sonst könnte (und würde) Rosen nicht von voller Handlungshoheit sprechen.

Diese bereits ein halbes Jahr nach der Unterzeichnung aus der Hand zu geben, wäre ohnehin ungewöhnlich. Erst zu späteren Vertragszeiten könnte eine Abstandszahlung in der Größenordnung von 30 Millionen Euro plus x Raum ohne Verhandlungen aus Hoffenheim verabschieden. Derzeit aber müsste die Summe frei verhandelt werden und dürfte dann eher bei 40 Millionen plus x liegen. Auch deshalb mögen Interessenten eher im zahlungskräftigen England zu finden sein.

Noch ist nichts spruchreif. Und vielleicht geht Raums Entwicklung ja auch in der kommenden Saison im Kraichgau weiter. Unverkäuflich aber ist er nicht.