Darum ist der Sieg in der EHF Champions League weniger wert als 2023

Das Preisgeld in der EHF Champions League hat sich verändert. Konnte sich der SC Magdeburg als Sieger letztes Jahr noch über eine Millionen Euro insgesamt freuen, so wird der Sieger diesmal mit fast 40 Prozent weniger Prämie auskommen müssen.

Es klingt nahezu paradox, dass die ständig nach oben zu scheinende Preisspirale derart krachend nach unten geht. Doch wenn der SC Magdeburg in dieser Saison seinen Titel verteidigt, geht der Deutsche Meister lediglich mit Einnahmen von 614.000 aus der Königsklasse statt wie im Vorjahr noch bei 1 Millionen Euro.

Der neue Verteilungsschlüssel sei allerdings auch ein Wunsch der Klubs gewesen, wie ein EHF-Sprecher gegenüber handball-world bestätigte. Das Forum Club Handball habe die neue Verteilung angeregt, die dann entsprechend in den Regularien vor Saisonbeginn umgesetzt wurde. So gibt es zwar wie auch in der Vergangenheit Prämien für die Teilnahme an den Spielen der Gruppenphase, Punkte und das Erreichen der verschiedenen K.O.-Runden sowie für Platz 1-4 beim Truckscout24 Final4.

Doch während es in der Vergangenheit für Platz 2-4 kaum nennenswerte Differenzen (ca. 20.000 Euro pro Platz) mehr gab, gibt es nun einen deutlich größeren Sprung unter den Teilnehmern. Der SC Magdeburg holte in der Gruppenphase die meisten Punkte, mit 314.000 Euro kann der Deutsche Meister allerdings nicht die meisten Einnahmen verbuchen.

Der FC Barcelona kassierte über die Gruppenphase bei zwei Zählern Rückstand (wie auch der THW Kiel) rund 10.000 Euro weniger, konnte aber eben beide Viertelfinalduelle mit Paris St. Germain für sich entscheiden und so 14.000 Euro mehr in dieser Phase einnehmen. So kommt Barca auf 318.000 Euro sichere Einnahmen. Kiel sammelte bislang 304.000 Euro, Aalborg häufte 289.000 Euro an.

Nun geht es noch um die Prämien für die Platzierungen in Köln. Von den insgesamt 750.000 Euro, die in der Domstadt verteilt werden, erhält der Sieger am Ende 300.000 Euro. In Schritten von je 75.000 Euro geht es dann runter. Der Zweite erhält 225.000 Euro, der Dritte 150.000 Euro und der Vierte reist mit 75.000 Euro aus Köln ab.

Prämien Final4 Handball Champions League

Platz 1 300.000 Euro Platz 2 225.000 Euro Platz 3 150.000 Euro Platz 4 75.000 Euro

