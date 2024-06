Darum ist der FC Bayern bei Davies entspannt

Die Ausgangslage ist klar: Der Vertrag von Alphonso Davies läuft 2025 aus. Also heißt es in diesem Sommer normalerweise: verlängern oder verkaufen. Es gibt jedoch eine dritte Möglichkeit.

Derzeit weilt Alphonso Davies in seiner Heimatstadt Edmonton, der Kanadier schaute am Donnerstag beim Eishockey vorbei, wo die Oilers im Stanley-Cup-Finale eine 3:4-Niederlage gegen die Florida Panthers einstecken mussten. Wo der 23-Jährige nach seinem Urlaub aufschlägt, ist derzeit offen.

Zu den Fakten: Das vorliegende Angebot zu einer Vertragsverlängerung hat die Davies-Seite nicht angenommen, stellt ihrerseits Gehaltsforderungen, die der FC Bayern nicht erfüllen wird. Erstens würde das der Leistungsdelle des Linksverteidigers widersprechen, zweitens wollen und müssen die Bayern ihre Gehaltskosten reduzieren. Bleibt Davies hart, müsste ihn der FC Bayern in diesem Sommer eigentlich verkaufen, um noch eine Ablöse zu bekommen.

Real Madrid gilt seit Monaten als Interessent, wird nach kicker-Informationen aber auch nicht mehr bezahlen als der deutsche Rekordmeister. Im Falle eines Abschieds von Davies haben die Münchner ohnehin in dieser Woche vorgesorgt: Der vom VfB Stuttgart verpflichtete Japaner Hiroki Ito (25) ist zunächst zwar als linker Innenverteidiger eingeplant, er kann aber auch Linksverteidiger spielen. Und den allerdings verletzungsanfälligen Raphael Guerreiro gibt es im Kader ja auch noch.

Sollte Davies doch verlängern, ist die linke Defensivseite abgedeckt. Die dritte Variante - und keine ausgeschlossene - lautet, mit Davies ins letzte Vertragsjahr zu gehen und ihn schlimmstenfalls dann ablösefrei zu verlieren. Sicher kein Wunschszenario, aber auch kein Weltuntergang.

Zarter Aufwärtstrend

Zumal die FCB-Entscheidungsträger sehr wohl registriert haben, dass sich Davies abseits des Platzes nichts zu Schulden kommen lässt. Sogar seinen Deutschunterricht soll er in den vergangenen Monaten intensiviert haben. Und zumindest vereinzelt setzte er in den letzten Saisonspielen der Leistungsdelle einen zarten Aufwärtstrend entgegen, beispielsweise mit dem Tor im Champions-League-Halbfinale bei Real Madrid sowie einem weiteren Treffer am letzten Spieltag in Hoffenheim. In den Griff bekommen müsste er jedoch seine Schwächen im Defensivspiel.