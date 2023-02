Darum ist das Verhältnis zwischen Nagelsmann und Neuer schwer zu reparieren

Die Bayern gewinnen 4:2 in Wolfsburg, holen sich die über Nacht verlorene Tabellenführung zurück. Ein wichtiger Sieg in Zeiten wie diesen, da hinter den Kulissen ganz andere Probleme gelöst werden müssen. Unter anderem der Konflikt mit Manuel Neuer.

In der vergangenen Saison war es Robert Lewandowski, jetzt ist es Manuel Neuer, der Trainer Julian Nagelsmann kritisiert. Also genau die beiden Spieler, die den FC Bayern in den vergangenen Jahren sportlich und als Führungsspieler getragen haben, die auf ihrer Position die Besten waren. Wie auch beim polnischen Torjäger, der inzwischen als Spieler vom FC Barcelona die Torschützenliste in Spanien anführt, ist das Verhältnis des Kapitäns zu seinem Trainer schon seit längerer Zeit belastet. Unter anderem, weil Coach Nagelsmann Joshua Kimmich als Ansprechpartner bevorzugt und Neuer häufig außen vor ließ.

Die Entlassung von Toni Tapalovic in seiner Abwesenheit ist ein weiterer Grund, da der Cheftrainer die treibende Kraft hinter dieser Entscheidung war. Was das Verhältnis zwischen Coach und Kapitän weiter unterkühlt und schwierig macht zu reparieren.

Die öffentlich kommunizierten "Differenzen im Trainerteam" gelten vor allem für die Beziehung Nagelsmann-Tapalovic, aber nicht zwingend für den restlichen Staff. Neuer bemängelt deshalb fehlende Werte, die den Klub einst ausgezeichnet hatten.

Einige Mannschaftskollegen haben sich mit Neuer solidarisiert

Wie der kicker erfuhr, solidarisierten sich einige Mannschaftskollegen mit Neuer nach den Interviews mit der "Süddeutschen Zeitung" und "The Athletic". Dessen Aussagen sind natürlich Thema unter den Spielern. Dass diese Interviews allerdings Einfluss auf die Leistung auf dem Platz haben, ist schwer vorstellbar, lassen die Profis auch nicht als Ausrede gelten.

"Wir lassen uns davon nicht beeinflussen", betonte Thomas Müller nach dem 4:2 in Wolfsburg. Zumal dann, wenn CEO Oliver Kahn sagt, dass die Aussagen Neuers "zur Unzeit" gekommen seien, auch die Frage nach dem Zeitpunkt des Tapalovic-Aus' gestellt werden darf. Zur Erinnerung: Die Entlassung des Torwarttrainers wurde am Montagabend vor dem Dienstagsspiel gegen den 1. FC Köln (1:1) bekannt gegeben. Auch da hatte niemand aus der Führungsetage den Spielern eine Ausrede gestattet.

