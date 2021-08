Darum ist Bruun Larsen jetzt besser als in Dortmund

Mit 16 Jahren ging der Däne nach Deutschland zu Borussia Dortmund. Doch beim BVB konnte er sich nicht nachhaltig durchsetzen. TSG-Trainer Hoeneß erklärt, was hinter der Steigerung seines Stürmers steckt.

Vor eineinhalb Jahren war der Absprung fällig. Jacob Bruun Larsen verließ nach fünf Jahren Dortmund, wo ihm der große Durchbruch versagt geblieben war. Auch in Hoffenheim tat sich der für neun Millionen Euro geholte Angreifer auch bedingt durch Corona und Verletzungen lange schwer. Zuletzt aber legte der Däne einen starken Saisonstart hin und erzielte in Augsburg (4:0) und gegen Union Berlin (2:2) seine ersten beiden Treffer für die TSG. Nun also kehrt Bruun Larsen in seiner bislang stärksten Phase am Freitagabend nach Dortmund zurück.

Däne wird torgefährlicher

Für Trainer Sebastian Hoeneß gibt es Gründe für die Steigerung des Flügeldribblers. "Es ist seine Klarheit im Spiel", verrät Hoeneß, "wir wussten, welche Fähigkeiten er hat, das hatte er auch schon in Dortmund gezeigt. Er ist schnell, abschlussstark, hat eine gute Ballbehandlung auch im Tempo. Und eine Torgefahr, die er bei uns noch nicht so zeigen konnte, jetzt fängt er gerade damit an." In Augsburg hatte 22-Jährige sogar per Kopf getroffen, gegen Berlin nach einem entschlossenen Tiefenlauf und einem Traumpass von Andrej Kramaric.

"Aktionen haben Hand und Fuß"

"Es liegt auch daran, dass er vom Kopf her sehr klar ist, er wirkt sehr aufgeräumt", schildert Hoeneß, "er erfüllt seine Aufgaben auch gegen den Ball, viele seiner Aktionen haben Hand und Fuß, und dann kommt er auch zu den richtigen Zeitpunkten in den richtigen Räumen an." Da scheint jemand auf dem richtigen Weg zu sein. Das dürfte Bruun Larsen gerade in Dortmund liebend gerne untermauern.

Aber erst mittelfristig wird sich zeigen, ob er sich nachhaltig auf diesem Niveau einpendeln kann. "Dabei muss er jetzt bleiben, gerne weiter so", ermuntert Hoeneß. Dann kommt Bruun Larsen sicher auch seinem Ziel näher, die Rückkehr in die dänische Nationalelf zu schaffen.