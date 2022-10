Darum ist Brügge sicher weiter

Club Brügge steht erstmals in der K.-o.-Phase der Champions League - und das mit gerade mal zehn Punkten auf der Habenseite. Warum ist das so?

Bayer Leverkusen und der FC Porto könnten theoretisch noch auf zwölf Punkte kommen, allerdings kann das nur eine der beiden Mannschaften schaffen, da es zu einem direkten Duell kommt. Gibt es da einen Sieger, dann könnte die unterlegene Mannschaft nur noch auf maximal neun Punkte kommen - und Brügge wäre sicher als Gruppenzweiter weiter.

Spannend wird es, sollte sich Leverkusen und Porto unentschieden trennen und ihre anschließenden zwei Spiele jeweils gewinnen. In diesem Fall stünden Bayer, Brügge und Porto am Ende bei je zehn Punkten und es käme zum Dreiervergleich. In diesem würden alle Ergebnisse gegen Atletico Madrid nicht gewertet werden, es käme lediglich auf die Resultate untereinander an - und da zöge die Werkself den Kürzeren, denn Brügge und Porto kämen je auf sieben Zäher, Bayer nur auf vier.