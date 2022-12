Darum holt Rosen Schwegler zurück

Die TSG Hoffenheim stellt sich im sportlichen Bereich neu auf und lotst aus dem Scouting des FC Bayern seinen früheren Profi in neuer Rolle zurück in den Kraichgau.

Auffällig häufig tauchte Pirmin Schwegler zuletzt am Rande der Bande bei der TSG Hoffenheim auf. Die regelmäßigen Besuche der Bundesligaheimspiele konnte man da noch mit seiner Funktion beim FC Bayern erklären, in München war der Schweizer bislang in leitender Funktion im Scouting des Rekordmeisters aktiv. Als Schwegler aber nun sogar am Samstag bei Testspiel der Kraichgauer gegen den Drittligisten 1860 München im Dietmar-Hopp-Stadion auftauchte, fragte man sich schon, welchen Kandidaten der 35-Jährige denn im Visier haben sollte, schließlich ist ihm das Aufgebot der TSG bestens bekannt.

Mittlerweile ist der wahre Grund für Schweglers "Heimweh" klar: Der frühere Profi und Kapitän der Hoffenheimer kehrt in neuer Funktion zu seinem früheren Verein zurück und tritt ab 1. Januar mit in die sportliche Leitung beim Bundesligisten ein. Allerdings nicht unmittelbar in leitender Funktion, allerdings soll Schwegler für eine führende Rolle aufgebaut werden und hineinwachsen.

In der Tat fiel die Personalstruktur bei der TSG bislang vergleichsweise schlank aus, alleiniger Verantwortlicher war - nunmehr in seinem zehnten Amtsjahr - der 43 Jahre alte Manager Rosen, der unter der Bezeichnung "Direktor Profifußball" firmiert. Das NLZ und das Scouting werden von Rosens Vertrauten Jens Rasiewski (47) und Bastian Huber (43) geleitet. Ein in den meisten Klubs mittlerweile obligatorisches zusätzliches Bindeglied direkt und permanent nah an der Mannschaft fehlte bislang in Hoffenheim, diese Lücke könnte Schwegler dereinst schließen.

Zunächst aber soll der Berufseinsteiger in verschiedenste Bereiche reinschnuppern, lernen und Erfahrungen sammeln. In Aufgaben, die sich etwa aus der Verzahnung mit dem Ausbildungssektor ergeben. Ob als Bindeglied für nachrückende Talente aus der eigenen Akademie, in der Koordination der verschiedenen internationalen Kooperationen der TSG oder in der Betreuung und Begleitung verliehener Spieler. Die eigentliche Kaderplanung verbleibt dagegen vollumfänglich bei Rosen. Perspektivisch läuft es auf aber auf eine leitende Position auch für Schwegler hinaus.

Auch Ex-Kapitän Hübner soll eingebunden werden - Schwegler glänzte schon als Spieler mit Führungsqualität

Grundsätzlich sollen künftig verdiente Ex-Profis beim noch immer jungen Kraichgauer Bundesligisten enger eingebunden werden. Auch mit Ex-Kapitän Benjamin Hübner, der vor Kurzem seine aktive Karriere verletzungsbedingt hatte beenden müssen, wurden bereits diesbezüglich Gespräche geführt und Gedankenspiele durchgegangen. So soll die als Spieler aufgesogene Erfahrung und Philosophie nachhaltig im Verein gehalten und implementiert werden.

Schon zu seiner aktiven Zeit hatte sich Schwegler mit Führungsqualitäten hervorgetan, eine Funktion im Fußball im Anschluss an seine Karriere hatte sich da längst abgezeichnet. Nur die exakte Rolle blieb noch unklar, womöglich auch für Schwegler selbst. Der in Ettiswil geborene Mittelfeldspieler ging aus dem Nachwuchs des FC Luzern hervor, verbrachte aber seine überwiegende Zeit als Profi in der Bundesliga, wo er für Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Hoffenheim und in Hannover spielte. Die meiste Zeit als Stammspieler und Führungsfigur. Im fernen Australien ließ Schwegler bei den Western Sydney Wanderers 2019/20 ausklingen. Im November 2020 stieg Schwegler als Scout für den FC Bayern München ein nun folgen die nächsten Schritte in Hoffenheim.