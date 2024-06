Darum holt Bayern Ibrahimovic zurück

Vergangenes Jahr absolvierte er noch die Asienreise mit dem FC Bayern, danach entschied sich Arijon Ibrahimovic für den Schritt ins Ausland, in die Serie A. Ein Weg, der sich ausgezahlt hat. Für die neue Saison ist der 18-Jährige in München fest eingeplant.

Die Verantwortlichen des FC Bayern stecken mitten in der Kaderplanung, nachdem mit Vincent Kompany endlich der neue Trainer präsentiert werden konnte. Der Belgier hat seine Vorstellung und Ideen bezüglich möglicher Transfers längst bei den Sportchefs hinterlegt. Neben Profis aus der obersten Kategorie sollen auch Jugendspieler weiter integriert respektive herangeführt werden.

Mathys Tel und Aleksander Pavlovic sind zwei davon, klar. Aber auch (vorübergehend) abgegebene Spieler rücken wieder in den Fokus. Über Joshua Zirkzee (FC Bologna), in Italien bei Milan und Neapel begehrt, wird nachgedacht. Bayern besitzt das Rückkaufsrecht, sein Fortschritt wurde mit Wohlwollen registriert. Und Arijon Ibrahimovic, der - ebenfalls in der Serie A - bei Frosinone einen guten Eindruck hinterlassen hat in der abgelaufenen Saison, ist bereits als fester Bestandteil eingeplant.

Schritt "vom Jungen zum Mann"

Der Youngster sammelte Scorerpunkte in der Liga wie im italienischen Pokal, gehörte zu den effizientesten Spielern seines Jahrgangs. Weil er abseits seines Berufs als Fußballer auch das fremde Land, die Sprache und die Kultur angenommen hat, habe er den Schritt "vom Jungen zum Mann gemacht", heißt es beim Deutschen Rekordmeister. Auch die Vereins-Bosse von Frosinone sind höchst zufrieden mit dem Wirken der Bayern-Leihgabe.

Guido Angelozzi, der Vorstandsvorsitzende von Frosinone, ist überzeugt von Arijon Ibrahimovic. IMAGO/Nicolo Campo

"Ibrahimovic ist ein Spieler mit großem Potenzial, der auf verschiedenen Offensivpositionen spielen kann. Er kann als Nummer 10 spielen, könnte aber in Zukunft auch ein offensiver Mittelfeldspieler werden, um seine Fähigkeiten am Ball und seine Durchsetzungsfähigkeiten noch mehr zu nutzen", sagt Guido Angelozzi, der Vorstandsvorsitzende von Frosinone, dem kicker: "Er ist sehr talentiert, und ich bin davon überzeugt, dass er sich in den kommenden Jahren einen wichtigen Platz beim FC Bayern erobern wird. Für uns war er dieses Jahr in der ersten Saisonhälfte mit einem Tor im Pokal und dem Siegtor gegen Empoli in der Meisterschaft von entscheidender Bedeutung."

Ibrahimovic soll als Back-up immer wieder Spielzeit erhalten

In der zweiten Saisonhälfte verfolgten ihn ein paar Wehwehchen, die ihn zeitweise aus dem Rhythmus brachten. Nun aber ist er fit und wird pünktlich zum Saisonstart der Münchner an der Säbener Straße sein, um sich unter Neu-Coach Kompany zu beweisen. Der Plan mit Ibrahimovic lautet: Er soll als Back-up immer wieder Spielzeit erhalten, soll im offensiven Mittelfeld Minuten und Erfahrung sammeln - dafür erhält er einen fixen Kaderplatz. Eine erneute Leihe ist nach kicker-Informationen nicht vorgesehen.

Der Schritt ins Ausland hin zu Frosinone (hat die meisten U-23-Spieler eingesetzt, gefolgt von Salzburg), den Ibrahimovic erst im Anschluss an die Asienreise mit dem FCB unter Trainer Thomas Tuchel im August ging, war gewiss der richtige. Für ihn selbst - und auch für den FC Bayern, der jetzt für die kommende Saison auf ein in Italien gereiftes Eigengewächs zurückgreifen und dies an die Profis heranführen kann.