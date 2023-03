Darum hofft Streich nicht auf einen Ausfall di Marias

Der SC Freiburg muss einen Balanceakt meistern, um bei 0:1-Rückstand noch die Überraschung gegen Juventus Turin zu schaffen. Auf eine Strategie hatte sich Christian Streich am Mittwochnachmittag noch nicht festgelegt, hofft aber, dass ein Weltmeister nicht ausfällt.

"Wenn ein Spieler wie Angel di Maria auf dem Platz steht, weißt du nie, was passiert. Er ist immer eine fußballerische Bedrohung. Natürlich macht er Juve besser, er macht jede Mannschaft besser", sagte Streich am frühen Mittwochnachmittag, nachdem er sich nach vielen Jahren des TV-Studiums vorigen Donnerstag erstmals als gegnerischer Trainer aus nächster Nähe ein Bild vom argentinischen Weltmeister hatte machen dürfen.

Di Maria drückte diesem Spiel mal wieder seinen Stempel auf, nicht nur beim Siegtor. Nun ist der Freigeist der Alten Dame angeschlagen, wie auch sein Offensivkollege, Italiens Europameister Federico Chiesa. Ob beide im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League am Donnerstagabend in Freiburg (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) auflaufen können, ist fraglich. Sollte die Antwort Nein lauten, wäre das besonders im Falle di Marias sicher ein Vorteil für Freiburg.

"Wenn er spielen kann, ist es schön" - Streich hat noch keine Strategie

Dennoch erklärte Streich: "Ich hoffe, dass er nicht verletzt ist. Wenn er spielen kann, ist es schön, weil dann sehen ihn alle Leute aus Freiburg und wir auch. Wir werden ihn bekämpfen und bespielen. Wenn so ein Spieler nicht spielen kann, ist es immer schade für den Fußball, aber wir würden uns dann auch nicht beschweren, sondern hoffen, dass er schnell wieder gesund wird."

Unabhängig von der Personalie di Maria muss sich Streich mit seinen Trainerkollegen zunächst einmal auf die eigene Strategie einigen, mit der der SC die Überraschung nach der 0:1-Hinspielniederlage schaffen möchte. "Ich sollte es eigentlich schon wissen, aber ich weiß es noch nicht", sagte Streich nach dem Abschlusstraining, das vor der Entscheidung noch mit seinem Trainerstab per Videostudium auswerten möchte.

Streich: "Die Räume waren da"

"Es ist ein Balanceakt", findet Streich: "Wir müssen unbedingt mutig sein, dürfen Juve aber nicht naiv ins Messer laufen." Grundsätzlich geht es um die Abwehr- und damit die Systemfrage: Dreier- oder Viererkette? Im Hinspiel hatte das 3-4-3 gegen Juves Dreierketten-Formation einen einfacheren Zugriff ermöglicht und für weitgehende defensive Stabilität gesorgt. In der Offensive ging aber nur ein Freistoß von Vincenzo Grifo als einzige Torchance durch.

"Juve hat uns bewusst kommen lassen die letzten 20 Minuten. Weil sie gut verteidigen können und, glaube ich, auch ein bisschen müde waren", so Streich, dessen Team mit dem Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte kaum Zielführendes anfangen konnte: "Die Räume waren da, hätten wir es ein bisschen besser gespielt, wären wir zu Torchancen gekommen."

Wenn du gegen Juve zwei, drei Fehler zu viel machst, wirst du verlieren. SC-Trainer Christian Streich

Was den SC-Profis auf jeden Fall nicht wieder passieren sollte: "Wir dürfen die Bälle in gefährlichen Räumen nicht hergeben wie im Hinspiel, als wir am Ende nochmal drei Konter gekriegt haben. Das haben wir mit den Jungs besprochen", betonte Streich: "Wenn du gegen Juve zwei, drei Fehler zu viel machst, wirst du verlieren."

Am Sonntag war der SC dann mit einem 4-2-3-1 angetreten, obwohl auch Hoffenheim hinten mit einer Dreierkette agierte. "Da wollten wir unbedingt einen mehr in der Offensive haben", verriet Streich. Ein erneutes 3-4-3 erscheint gegen Juve allerdings als die wahrscheinlichere Variante, um hinten erneut mutmaßlich stabiler zu stehen und eben mit nur einem Treffer das Gesamtduell zunächst ausgleichen zu können.

Reicht es für Lienhart?

Nicht unwichtig für diesen Ansatz: Kann Philipp Lienhart wieder spielen? "Es ist kritisch, aber vielleicht reicht es", sagte Streich. Der Stamm-Innenverteidiger nahm nach seiner Oberschenkelprellung, die ihn im Hinspiel zur vorzeitigen Auswechslung und am Sonntag zum Pausieren zwang, am Mittwoch zumindest am Abschlusstraining teil. Nach weiterer Behandlung fällt am Donnerstag die Entscheidung.

Ungeachtet aller wichtigen taktischen und personellen Erwägungen nannte Streich noch einen anderen Faktor, der bei der Mission Überraschung helfen könnte: "Wir müssen alles dafür tun, auch von der Mentalität her, dass wir das Stadion hinter uns kriegen. Und dann weiß jeder, wie es ist: Fußball ist unberechenbar."