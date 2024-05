Darum hat Rolfes bei Tah ein "gutes Bauchgefühl, dass er bleibt"

Nach seinen Rückenproblemen ist Jonathan Tah für das Halbfinale-Hinspiel in der Europa League bereit. Auch was die Zukunft des Nationalspielers betrifft, zeigt sich Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes zuversichtlich.

Der Vorzeichen standen günstig und jetzt ist es Gewissheit: Leverkusens Abwehrchef Jonathan Tah, der am Samstag beim 2:2 gegen den VfB Stuttgart mit Rückenproblemen zur Halbzeit ausgewechselt worden war, steht Bayer 04 im ersten Halbfinalspiel in der Europa League bei der AS Rom (Donnerstag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) zur Verfügung.

So war der Nationalspieler am Mittwochvormittag beim Abschlusstraining im Ulrich Haberland-Stadion in Leverkusen vor dem Abflug der Mannschaft in die Ewige Stadt mit dabei. "Alle, die auf der Spielberechtigungsliste stehen, stehen zur Verfügung", gab Geschäftsführer Simon Rolfes grünes Licht, was einen Einsatz des Führungsspielers betrifft.

Rolfes berichtet von "gutem Austausch" mit Tah

Zu der Zukunft Tahs als Bayer-Profi zeigte sich der Geschäftsführer betont zuversichtlich. Leverkusen möchte mit dem Nationalspieler, der noch bis 2025 gebunden ist und mit dem Wechsel zu einem absoluten europäischen Top-Klub liebäugelt, verlängern. Falls dies nicht gelingt, soll der Abwehrchef verkauft werden, wie Klub-Boss Fernando Carro jüngst erklärte.

Rolfes mahnt zur Gelassenheit bei dem Thema. "Wir sind mit Jona im guten Austausch über die ganze Situation. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber der Fokus liegt auf dieser Saison. Im Moment ist das kein Thema", sagt er in dem Wissen, dass sich der 28-jährige Tah wahrscheinlich erst nach der EURO und sehr spät in diesem Transfersommer entscheiden könnte. "Es ist auch keine Frage, dass er sich hier wohlfühlt. Dass du nach einer gewissen Zeit in deiner Karriere auch mal überlegst, auch in dem Alter, ist aber normal."

Doch dann gibt Rolfes einen positiven Ausblick: "Ich habe ein gutes Gefühl, dass er bleibt", sagt der Manager. Und woher kommt diese Zuversicht? "Weil er auch merkt, was hier passiert ist in den letzten Jahren, aber was hier auch noch möglich ist - auch in der nächsten Saison. Deshalb bin ich da ganz entspannt." Was in diesem Fall ohnehin die beste Herangehensweise ist. Wird in der Causa Tah, für den der Sommer 2024 eine der letzten Chancen für einen Wechsel zu einem europäischen Spitzenklub darstellt, doch in den nächsten Wochen vor allem eins gefragt sein: Geduld.