Darum haben Deutschlands Juniorinnen das Viertelfinale verpasst

Das Viertelfinale haben Deutschlands Juniorinnen bei der Handball-WM hauchdünn verpasst. Schwächephasen in den Spielen gegen Frankreich und Schweden kosteten dem Team von Christopher Nordmeyer die Chance auf die K.o.-Runde. Nun geht es nur noch um Platz 9 - die Konkurrenz heißt zunächst am Donnerstagmittag Rumänien, am Freitag spielt man dann entweder gegen Norwegen oder Montenegro ein Platzierungsspiel.

Das Team von Christopher Nordmeyer hat viele Baustellen IMAGO/Beautiful Sports