Darum gingen die Kölner vor dem Anpfiff zu den eigenen Fans

Beim Derby gegen Gladbach gab's vor dem Anpfiff eine kuriose Szene. Die versammelte Kölner Mannschaft trat vor die Südkurve und sprach mit dem eigenen Anhang. Thomas Kessler erkläre später, wie es dazu kam.

"Keine Frage", sagte Thomas Kessler, Bereichsleiter Lizenzfußball beim 1. FC Köln: Nach nur einem Punkt aus sieben Spielen sei ordentlich "Druck auf dem Kessel" gewesen. Dass in dieser für alle "besonderen" Situation am Sonntag ein 3:1-Derbysieg gegen Borussia Mönchengladbach gelang, deshalb umso wichtiger.

Bemerkenswert: Vor dem Anpfiff hatte sich die versammelte Kölner Mannschaft auf den Weg zur Südkurve gemacht und dort mit den eigenen Anhängern gesprochen. Dies sei so geplant gewesen, erklärte Kessler. "Wir haben vor der Länderspielpause gegen Leverkusen (0:3, Anm. d. Red.) verloren", sagte der 37-Jährige, Die Stimmung könne "in solchen Situationen auch leicht kippen". Damit das nicht passiert, sei man "im stetigen Austausch mit unserer aktiven Fanszene.

"Wir haben einen sehr guten Dialog", betonte Kessler und verriet, dass es der Wunsch der aktiven Fanszene gewesen war, der Mannschaft vor dem Spiel "noch mal ein paar Takte zu sagen. In so einer schwierigen Situation stehen wir eng zusammen", freute sich der ehemalige Torhüter und zog ein positives Fazit: "Ich finde, es hat gefruchtet. Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt."

Kessler sieht positive Aspekte - Finanzielles Nachspiel droht

Mit der Energie von den Rängen stand am Ende der erste Saisonsieg und das gute Gefühl eines gewonnenen Derbys. "Es tut gut - für alle im Stadion und für uns, sich endlich mal zu belohnen und eine Sieg einzufahren", befand Luca Waldschmidt. Auch wenn sich allen voran die Chancenverwertung als großes, aber diesmal folgenloses Manko erwies: Gegen die Gladbacher habe "man viel gesehen, was wir für die Zukunft mitnehmen können", so Kessler, etwa "dass wir Zutrauen in unsere Qualitäten haben. Wir sind total überzeugt davon, dass wir mit dieser Mannschaft unsere Ziele erreichen werden."

Ebenso überzeugt zeigte er sich vom "akribisch arbeitendem Trainerteam" um Steffen Baumgart, das zwar noch viel Arbeit vor sich hat, um die eigenen Schwächen auszumerzen. Jedoch sei es "immer schöner, an Dingen zu arbeiten, die nicht gut gelaufen sind, wenn man das Spiel gewonnen hat".

Nicht gut gelaufen schienen indes die Sicherheitsmaßnahmen. Vor allem zu Beginn des Spiels waren große Mengen an Pyrotechnik gezündet worden, was den Anpfiff um mehrere Minuten verzögerte. Auf den FC wird also noch ein finanzielles Nachspiel zukommen.