Darum gibt es so oft deutsch-deutsche Duelle im Europapokal

Deutsch-deutsche Duelle im Europapokal sind gar nicht so selten, wie man meinen könnte. Und das, obwohl die Europäische Handballföderation mit dem Nationenschutz in einigen Phasen derartige Duelle verhindert. Am heutigen Dienstag stehen sich die Rhein-Neckar Löwen und die TSV Hannover-Burgdorf gegenüber, beide kennen solche Konstellationen schon.

2021 besiegte der SC Magdeburg die Füchse Berlin im Endspiel, die Rhein-Neckar Löwen wurden Dritter Marco Wolf