Darum freuen sich nicht alle Fußballfans auf die WM in Katar

Dieses Jahr ist alles anders als sonst. Nicht alle Fußballfans freuen sich auf diese WM in Katar. Warum ist das so? Wir versuchen, es dir mal zu erklären.

Sepp Blatter, damaliger FIFA-Präsident, verkündete am 2. Dezember 2010, dass Katar die WM 2022 austragen wird. imago images/Ulmer

Der 2. Dezember 2010 war kein guter Tag für den Fußball, die Weltmeisterschaft 2018 und 2022 wurden nach Russland und Katar vergeben. Da soll im Hintergrund viel Geld geflossen sein, damit so entschieden wurde. Damals hatte Wladimir Putin noch nicht die Ukraine angegriffen, doch Menschenrechte haben ihn nie interessiert.

In Katar werden diese Menschenrechte auch massiv verletzt. Dort dürfen nicht alle Menschen frei leben, müssen Unrecht erleiden. Manches, was für uns selbstverständlich ist, wird dort oft verboten oder bestraft, zum Beispiel, die Meinung frei zu äußern. Redet doch mal in eurer Familie darüber, manches ist unglaublich.

Viele wollen sich kein WM-Spiel anschauen

Außerdem mussten die ausländischen Arbeiter die Stadien für die WM unter gefährlichen Bedingungen bauen. Tausende sind dabei gestorben. Das alles ist so schlimm, dass viele keine Lust haben, so zu tun, als gäbe es diese Probleme nicht während einer WM. Daher wollen sie sich kein Spiel anschauen.

Aber wenn du möchtest, darfst du dich auch freuen, wenn das Land gewinnt, zu dem du hältst. Das ist nicht einfach, mit diesem Widerspruch kommen nicht mal alle Erwachsenen klar. Viele finden es blöd, dass die WM im Winter stattfindet. In Katar ist es heiß, die Stadien werden gekühlt. Cool ist das nicht, sondern eine große Umweltbelastung.