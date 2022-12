Darum durfte Frankreich im WM-Finale siebenmal wechseln

Frankreich hat es in einem packenden WM-Finale verpasst, seinen Titel aus Russland zu verteidigen. So mancher runzelte aber auch die Stirn beim Blick auf den Spielberichtsbogen: Warum durfte die Equipe Tricolore siebenmal wechseln?

Zwei einfache Fakten zeigen auf, wie schwach Frankreich in sein zweites WM-Finale in Folge gestartet war: Zum ersten Mal seit Erfassung der Daten hatte eine Mannschaft in einer ersten Hälfte eines Endspiels nicht einen einzigen Schuss abgegeben. Zudem hatte die Equipe Tricolore keine einzige (!) Ballberührung im gegnerischen Strafraum in den ersten 45 Minuten vorzuweisen. Ein Armutszeugnis.

Das sah auch Nationaltrainer Didier Deschamps so, der beim Stand von 0:2 bereits in der 41. Minute seine ersten beiden Wechsel vornahm. Frankfurts Offensivspieler Randal Kolo Muani ersetzte den schwachen Ousmane Dembelé, Gladbachs Angreifer Marcus Thuram übernahm für Olivier Giroud. Weil Frankreich das Momentum einfach nicht auf seine Seite ziehen konnte, mussten nach 70 Minuten auch Antoine Griezmann und Linksverteidiger Theo ihre Posten räumen.

Mit vier Wechseln in der regulären Spielzeit kam Deschamps aus - und durfte mit Anpfiff der Verlängerung einen weiteren einplanen. Bei der Winter-WM war ein zusätzlicher, sechster Wechsel in der Verlängerung erlaubt. Das ist auch in verschiedenen anderen Wettbewerben der Fall, allerdings nicht zwingend vorgeschrieben.

Rabiot und Alvarez rasseln zusammen

Fünf Minuten nach Anpfiff der Verlängerung "gewann" Deschamps dann allerdings auch noch eine siebte Wechselmöglichkeit. Hintergrund: Adrien Rabiot war kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit mit Argentiniens Stürmer Julian Alvarez im französischen Strafraum zusammengerasselt. Die Kopfverletzung zwang Rabiot in der 95. Minute, das WM-Finale doch vorzeitig zu beenden. Monacos Youssouf Fofana übernahm.

Die vermutete Gehirnerschütterung ermöglicht eine zusätzliche Auswechslung, da die FIFA aktuell an einem Testverfahren des für die weltweiten Fußballregeln zuständige International Football Association Board (IFAB) teilnimmt. So soll verhindert werden, dass Trainer sich dazu entscheiden, Spieler mit Kopfverletzungen weiterspielen zu lassen.

Die Premier League ist da schon längst einen Schritt weiter: Die 20 Klubs hatten sich am 6. Februar 2021 auf die Einführung von sogenannten "concussion substitutes" geeinigt. Im Ligaspiel zwischen Newcastle United und Aston Villa am 29. Okotober 2022 war die Regel erstmals wirklich zum Tragen gekommen. "Auslöser"? Argentiniens Weltmeister-Keeper Emiliano Martinez, der mit dem Knie am Kopf erwischt worden war.