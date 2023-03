Darum blieb Kramaric nur Zuschauer

Trotz der prekären Situation war der TSG-Star in Freiburg nur auf der Bank geblieben.

Ist Andrej Kramaric fit, dann spielt er auch. Das war lange die Regel in Hoffenheim, ob der Torjäger nun wie meist von Beginn an auflief oder von der Bank kam. Beim 1:2 in Freiburg aber war der Kroate am Sonntag nur Zuschauer geblieben. Und das kam so: "Ich entscheide nicht gegen jemanden, sondern für andere", schob Trainer Pellegrino Matarazzo seiner Erläuterung voraus, getroffen habe er seine Entscheidung "aus dem Bauch heraus für Ihlas Bebou und für Munas Dabbur, sie haben im Training gut harmoniert. Das hat man auch gesehen, es gab zwar keine Großchancen, aber was das Pressingverhalten angeht und die Abstimmung."

Zudem hatte sich Kramaric in Mainz auch nicht von seiner besten Seite gezeigt und sich auch nach seiner Auswechslung heftig empört.

Vor allem Bebou hatte jedenfalls in Freiburg einige gute Szenen und gleich eine erste Torchance nach nur 14 Sekunden, verzog aber den Ball am langen Eck vorbei. Nach einer guten Stunde legte er dann für Dabbur auf, dessen Direktabnahme aus zentraler Position aber noch von einem Freiburger geblockt werden konnte.

Kabaks Platzverweis lässt Matarazzo umdenken

Als nach 76 Minuten Bebou dann mit Problemen im rechen Beckenbereich nicht mehr konnte, musste sich Kramaric immer noch gedulden, Matarazzo brachte stattdessen den jungen Fisnik Asllani. Dann aber sollte Kramarics Zeit eigentlich kommen, der TSG-Star stand bereits zur Einwechslung bereit am Spielfeldrand, doch dann holte sich Ozan Kabak seine überflüssige Gelb-Rote Karte ab, und Matarazzo musste umdenken und umplanen. Kommando zurück für Kramaric, dafür kamen mit Ermin Bicakcic und Umut Tohumcu zwei defensivere Akteure, um die nun dezimierte Defensive zu stabilisieren. Vergeblich, wie sich herausstellen sollte.

Asllani fehlt noch die Kaltschnäuzigkeit

Doch selbst nach dem erneuten Rückstand bot sich den tapfer kämpfenden Kraichgauern noch eine große Chance zum erneuten Ausgleich. Doch Asllani schaffte es nicht, den Ball nach einer starken Angelino-Flanke aus wenigen Metern ins Tor zu drücken. Es war bereits die zweite Gelegenheit dieser Güte für das Talent, der TSG doch noch einen Punkt zu sichern. Auch neulich bei der 0:1-Niederlage gegen Dortmund hatte Asllani eine Chance dieser Kategorie ausgelassen, als er den Ball aus kürzester Distanz am langen Pfosten nur hätte einnicken müssen, die Kugel aber unkonzentriert nur streifte und das Tor verfehlte. Da fehlt dem jungen Mann noch die Kaltschnäuzigkeit.