Darum bindet Bayern die Youngster Kabadayi und Vidovic

Ein Zehner und ein Stürmer aus dem Nachwuchs erhalten nun die Chance, sich bei den Münchnern zu zeigen. Gabriel Vidovic und Yusuf Kabadayi erhalten längerfristige Verträge. Das hat Gründe. Unter anderem die vereinsinterne Jugendförderung in finanziell anspruchsvollen Zeiten.

Zwei offensive Talente hat der FC Bayern binnen zwei Wochen längerfristig an den Verein gebunden. Yusuf Kabadyi erhielt einen Vertrag bis 2024, Gabriel Vidovic bis 2025. Die beiden 18-jährigen Offensivspieler überzeugten bei den Junioren, ihnen wird intern auf Sicht der Sprung zu den Profis zugetraut. Auch andere Bundesligisten hatten die beiden gescoutet und ihr Interesse hinterlegt.

Doch zur Personalstrategie bei den Münchnern gehört aktuell verstärkt die Talentförderung. Chef-Trainer Julian Nagelsmann setzt sich dafür ein, hatte Vidovic beim Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale in Salzburg auch schon in den Profikader berufen. Der Kroate, der für sein Heimatland bereits in allen U-Nationalmannschaften gespielt hat, kam einst vom FC Augsburg. Es war nicht klar, ob er sich beim FCB durchsetzen würden - doch es gelang ihm. In der Regionalliga bringt er es in der laufenden Saison auf 19 Scorerpunkte - zwölf Tore und sieben Assists - bei 20 Einsätzen.

Auf den Spuren von Musiala und Wanner

Auch Kabadayi hinterließ bislang ordentliche Eindrücke. Er gefiel mit drei Toren in fünf Spielen für die U 23 - und ist nach überstandener Schulterecksprengung wieder ein Kandidat für die 2. Mannschaft der Bayern. Der Youngster ist seit seinem 8. Lebensjahr im Klub, zudem in München geboren. Ein Echter aus der Landeshauptstadt quasi.

Sowohl Kabadayi als auch Vidovic sind Nachwuchshoffnungen, um im besten Fall einen ähnlichen Weg einzuschlagen wie Jamal Musiala oder der noch zwei Jahre jüngere Paul Wanner. In erster Linie geht es für das Duo darum, sich körperlich an den Profifußball zu gewöhnen. Das Tempo und die technische Qualität dafür bringen beide mit. Deshalb haben sie jetzt die Chance, sich in den nächsten zwei, beziehungsweise drei Jahren beim deutschen Branchenprimus zu zeigen.