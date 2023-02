"Darüber werde ich bis morgen nachdenken": Ancelotti zweifelt vor Anfield

Den FC Liverpool kennt Real Madrid durch das Vorjahresfinale noch bestens. Dennoch grübelt Chefcoach Carlo Ancelotti noch über seine Ausrichtung für das Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag.

In Gedanken versunken: Carlo Ancelotti beim Real-Abschlusstraining am Dienstagabend. IMAGO/Propaganda Photo

Erst Paris, dann Chelsea und Manchester City und schließlich Liverpool: Einen leichten Weg zum Titel hatte Real Madrid 2021/22 wahrlich nicht. Und jetzt - im ersten K.-o.-Spiel der neuen Saison - wartet schon wieder Liverpool, immerhin Vorjahresfinalist. Aber auch Vorjahresfinalverlierer.

"Beide Mannschaften haben sich in ihrer Qualität nicht verändert", sagte Real-Coach Carlo Ancelotti auf der Pressekonferenz am Montag mit Blick auf das glücklich gewonnene Finale im Mai 2022. "Wir erwarten ein sehr intensives Spiel mit viel Druck. Ein Spiel, in dem es keine Zeit zum Durchatmen gibt, weil sie sehr stark pressen werden. Wir wissen das sehr gut und sind darauf vorbereitet."

Ganz abgeschlossen ist die Vorbereitung auf die Wiederauflage gegen die Reds aber noch nicht - bei weitem nicht. Vor allem die Frage, ob er beim Hinspiel an der Anfield Road am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) eine eher offensive oder defensive Ausrichtung wählen werde, beschäftigt den Chefcoach der Madrilenen.

"Darüber denke ich nach - und ich werde bis morgen darüber nachdenken", antwortete Ancelotti auf eine entsprechende Journalistenfrage und gab zu: "Ich bin mir selbst nicht sicher, ob ich eine hinten kontrolliertere oder eine vorne stärkere Mannschaft haben will. Das ist der Zweifel, den ich mit mir herumtrage - aber ich bin froh, dass es nicht nur mir so geht."

Wenig Zweifel ließ Ancelotti hingegen in der Personalie Karim Benzema. "Er wird von Beginn an spielen", sagte der Italiener über seinen Angreifer, der beim Ligaspiel in Pamplona am Wochenende wegen Erschöpfung gar nicht im Kader gestanden - anders als Toni Kroos und Aurelien Tchouameni aber die Reise nach England angetreten hat. "Er ist - wie wir alle- sehr aufgeregt, dass es jetzt mit diesem Teil der Champions League losgeht. Die Erinnerung ans letzte Jahr ist noch frisch in unseren Köpfen."

Und soll möglichst mit dem sechsten Titel in neun Jahren wieder aufgefrischt werden. Die Chancen darauf sieht Ancelotti sogar "besser als letztes Jahr". Warum, präzisierte er dann aber nicht. Vielleicht ja eine Frage für ein Viertelfinale - wenn es denn mit Real-Beteiligung stattfindet.