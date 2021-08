Dartsprofi Kyle Anderson im Alter von 33 Jahren verstorben

Der australische Dartsprofi Kyle Anderson ist tot. Die Darts-Welt reagiert geschockt.

Zu den Umständen des Todes gab es zunächst keine Informationen. Anderson nahm 2013 erstmals an der PDC-Weltmeisterschaft teil, ein Jahr später gelang ihm beim zweiten von insgesamt sieben Starts im Alexandra Palace ein perfektes Spiel (Neundarter). Größter Erfolg des Profis aus Perth, "The Original" genannt, war 2017 der Gewinn des Auckland Masters, Turnier der World Series.

"Wir sprechen Kyles Familie und seinen Freunden in dieser schrecklich traurigen Zeit unser Beileid und die besten Wünsche aus, insbesondere seiner Frau und seinen Kindern", sagte PDC-Präsident Barry Hearn: "Sein Talent und sein Engagement haben ihn zu einer Inspiration für andere Spieler auf der ganzen Welt gemacht."

Via Twitter meldeten sich viele Weggefährten zu Wort, auch Phil Taylor. Der 16-malige Weltmeister sprach von einer "schrecklichen Nachricht über einen sehr netten und freundlichen Mann. Ruhe in Frieden, mein Freund. Meine Gedanken sind bei der ganzen Familie." Landsmann Simon Whitlock erklärte, er habe es "geliebt, mit ihm zu spielen. Du wirst vermisst, aber nie vergessen werden." Auch Michael van Gerwen kondolierte. "Wir hatten viele großartige Spiele", schrieb der Niederländer. "Ruhe in Frieden."