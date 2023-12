Darts-Profi Pietreczko im WM-Interview: "Mein größter Favorit bin ich"

Darts-Profi Ricardo Pietreczko ist erstmals bei der WM dabei. Im kicker-Interview spricht er über seinen rasanten Aufstieg, den Eklat von Wolverhampton - und warum er kaum trainiert.

Herr Pietreczko, Sie sind erst seit 2022 Darts-Profi. Seitdem besiegen Sie reihenweise Weltmeister und sind erstmals bei der am Freitag beginnenden WM dabei. Wie kam es zu dieser Leistungsexplosion?

Ich weiß es tatsächlich selber nicht. Ich habe eigentlich nichts anders gemacht als vorher auch. Für mich kam das auch ein wenig plötzlich.

Haben Sie anders oder mehr trainiert?

Nein, gar nicht. Ich glaube, es kam durch die Corona-Zeit, in der ich viele Darts-Turniere online gespielt habe. Mittags habe ich das erste Spiel ausgemacht und gefühlt bis 3 Uhr früh gespielt - und am nächsten Tag wieder das gleiche. Wenn man das zwei Jahre lang macht, merkt man das schon extrem.

2023 wurde zu Ihrem Jahr. Bei der European Darts Tour im März holten Sie gegen Doppelweltmeister Peter Wright einen 1:5-Rückstand auf.

Bei dem Spielstand war es eigentlich klar, dass ich nicht mehr zurückkommen werde. Ich habe mein Spiel trotzdem durchgezogen, Wright das eine oder andere Doppel verpasst. Das habe ich ausgenutzt und das Spiel noch irgendwie drehen können.

Danach schlugen Sie auch BDO-Weltmeister Stephen Bunting, gegen einen anderen Weltmeister war aber Schluss. Wie haben Sie die Niederlage gegen Rob Cross erlebt?

Gegen Cross war die Luft bei mir einfach raus. Mental hab ich mich aber gut gefühlt und hätte gerne noch mehr gespielt. Aber das Aus erst im Viertelfinale, das kann man verkraften.

Sie waren keine Eintagsfliege. Ein halbes Jahr später schlugen Sie bei der German Darts Championship wieder Bunting, dann mit Michael van Gerwen den nächsten Weltmeister. Was ist aus der Partie hängengeblieben?

Natürlich der Zehndarter zum Match. Eigentlich ist van Gerwen ja der Typ dafür, den Gegner in so einer Situation richtig zu vermöbeln. In dem Fall war es mal andersrum (lacht). Damit hatte glaube ich keiner gerechnet. Schon gar nicht, dass ich das Turnier gewinne.

Wright hatte im Finale von Hildesheim keine Chance, aber an dem Tag hätte jeder gegen Sie verloren. Vier High Finishes, acht Double-Versuche, acht Treffer - eine Hundert-Prozent-Quote hatte noch nie ein Spieler in einem PDC-Finale geschafft. Waren Sie kein bisschen nervös?

Nervös in dem Sinne nicht, das hat man ja auch gesehen. Dass es am Ende eine Quote von hundert Prozent war, wusste ich gar nicht, das wurde mir erst danach gesagt. Da oben ist man schon immer ein wenig angespannt, aber einen Zitterer hatte ich nicht. Mir hat es einfach Spaß gemacht, auch mit dem Publikum.

Wie groß war der Hype nach dem Turniersieg?

Das war schon extrem. Vor Hildesheim hatte ich mir überlegt, auf Instagram ein Special für 10.000 Follower zu machen. Das habe ich dann ganz schnell gelassen, kurz nach Hildesheim waren es 22.000. Mein Handy ist auch explodiert. Mir schrieben Leute, mit denen ich schon seit Ewigkeiten nichts mehr zu tun habe.

Sie haben Ausbildungen als Kellner, Postbote sowie als Maler und Lackierer gemacht. Nicht gerade Jobs, in denen man im Rampenlicht steht. Waren prallgefüllte Hallen mit frenetischen Fans nicht eine riesige Umstellung?

Bei mir ist es so, dass ich gerne auf der Bühne stehe und auch gerne vor Publikum spiele. Aber ich mag es gar nicht, im Mittelpunkt zu stehen. Interviews sind zum Beispiel gar nicht mein Ding, auch wenn da inzwischen eine gewisse Routine reingekommen ist.

Während des Werfens sollte keiner pfeifen oder buhen. Oder derjenige sollte eben rausgeschmissen werden. Ricardo Pietreczko

Bei der WM treffen Sie in der ersten Runde mit der Japanerin Mikuru Suzuki wieder auf eine Frau. Wie haben Sie das 1:5 gegen Beau Greaves beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton erlebt? Waren Sie überrascht von den Pfiffen gegen Sie?

Nein, gar nicht. Ich hatte damit gerechnet. Aber dieses Ausbuhen und Auspfeifen finde ich einfach respektlos und unsportlich gegenüber der Person auf der Bühne. Wenn ich als Maler arbeiten würde, dann würde auch keiner hinter mir stehen und mich ausbuhen. Wir machen auch nur einen Job wie jeder andere. Wir wollen die Leute doch entertainen. Wenn wir aber ausgebuht werden, dann haben wir darauf keinen Bock mehr.

Haben Sie die Pfiffe zu persönlich genommen? Es hatte ja nichts mit Ihnen zu tun.

Ich finde einfach, dass es nicht zum Sport gehört. Im Tennis zum Beispiel wird auch keiner während eines Ballwechsels ausgepfiffen. Vielleicht danach, aber nicht mittendrin. Darts ist ein Kopf- und Konzentrationssport, da sollte während des Werfens auch keiner pfeifen oder buhen. Oder derjenige sollte dann eben rausgeschmissen werden.

Sie waren selbst häufig genug der Außenseiter. War der Rollentausch ungewohnt für Sie? Sonst war das Publikum ja meist auf Ihrer Seite.

Ja, natürlich. Aber ich habe schon immer auf der Bühne und in Interviews gesagt, dass so etwas einfach nicht geht.

Sie werden aber den Ally Pally nicht mehr umerziehen können.

Klar, das weiß ich. Aber ich kann dem so weit entgegenwirken, dass ich dann eben nicht mehr mit dem Publikum interagiere. Wenn man mich oben nicht respektiert und eigentlich gar nicht will, dass ich da stehe - warum sollte ich das noch tun? Ich hoffe, dass es entweder bei der PDC oder bei den Zuschauern mal Klick macht, dass es so nicht weitergeht.

Sehen Sie die Gefahr, dass Sie bei den Fans zum Buhmann werden könnten, wenn Sie nicht mehr mit Ihnen interagieren?

Mit Provokationen auf die Pfiffe reagiert: Ricardo Pietreczko in Wolverhampton. IMAGO/Action Plus

Tatsächlich hoffe ich, dass es ihnen irgendwann zu langweilig wird, wenn ich gar nicht mehr darauf reagiere. Wenn ich das nicht tue, warum sollten sie dann weitermachen?

Im letzten Gruppenspiel gegen Nathan Aspinall haben Sie keine Regungen gezeigt. Die PDC schrieb nach Ihrem Sieg von einem "sehr seltsamen" Auftritt. Würde es dann so aussehen?

Genau. Ich habe meinen Stiefel runtergespielt und wollte so schnell wie möglich von der Bühne, weil ich mit dem Publikum einfach nichts zu tun haben wollte.

Was wollen Sie gegen Suzuki besser machen, wenn ein ähnlicher Fall eintritt?

Das werde ich dann auf der Bühne entscheiden. Ich war schon immer ein spontaner und impulsiver Mensch. Ich kann mir viel vornehmen, aber das kann mich auch blockieren.

Erstmals sind fünf Deutsche in London mit dabei. Wie ist der Kontakt zu Gabriel Clemens, Martin Schindler, Florian Hempel und Dragutin Horvat?

Wir kennen uns natürlich durch die Tour. Mit Dragutin spiele ich in einer Session, wir haben uns schon ausgetauscht. Bei Turnieren sitzen wir schon mal an einem "deutschen Tisch" zusammen, aber so großen Kontakt haben wir untereinander nicht.

Wie würden Sie die Deutschen beschreiben?

Gaga (Clemens, d. Red.) ist ziemlich entspannt und unaufgeregt, ich finde ihn sehr sympathisch. Martin kommt aus meiner Gegend, er ist auch ein cooler Typ. Florian Hempel ist auch locker, mit Dragutin habe ich häufiger Kontakt. Ich schreibe ihm auch immer mal wieder vor Turnieren, dass ich ihm viel Glück wünsche.

Ich bin unberechenbar. Ricardo Pietreczko

Wie ist das Verhältnis zu den anderen Spielern auf der Tour?

Freunde in dem Sinne hat man nicht wirklich, aber ich verstehe mich mit vielen sehr gut. Mit Stephen Bunting, Matt Campbell, Mensur Suljovic oder Boris Krcmar zum Beispiel. Aber es gibt natürlich auch Leute, mit denen brauche ich nicht wirklich mehr Kontakt.

Bunting hat ja eigentlich keine guten Erfahrungen mit Ihnen gemacht.

Letztes Mal hat er aus Spaß zu mir gesagt: "I never watch Pokemon again."

Viele reiben sich auch an Gerwyn Price. Wie kommen Sie mit seiner impulsiven Art zurecht?

Menschlich ist er vollkommen in Ordnung, komplett sympathisch. Auf der Bühne mag ich ihn nicht wirklich, aber da bin ich glaube ich nicht der Einzige.

Wer ist für Sie der Topfavorit auf die WM?

Wen man auf jeden Fall auf dem Zettel haben muss, ist Luke Littler, der mit 16 Jahren die Junioren-WM gewonnen hat. Und natürlich Luke Humphries. Er ist einfach Bombe drauf, genauso wie Gary Anderson. Aber ich sage mal so: Mein größter Favorit bin natürlich ich.

Der Respekt vor Ihnen ist auf jeden Fall vorhanden nach Hildesheim. Wenn Sie wieder so einen Tag erwischen wie gegen Wright, sind Sie im Prinzip unschlagbar.

Ich sage es mal so: Ich bin eine Wundertüte. Ich kann richtig gut spielen, und manchmal denke ich mir: Was hast du da bloß für Mist geworfen? Ich bin unberechenbar, letztlich ist alles tagesformabhängig.

Wie viele Stunden trainieren Sie am Tag?

Ich trainiere fast gar nicht, weil ich jeden Tag auf Turnieren bin. Ich trainiere sozusagen jeden Tag auf Wettkampfniveau bei E-Darts- oder Steeldarts-Turnieren. Ich hätte gar nicht die Motivation, mich zuhause alleine ans Board zu stellen. Ich bin ein Wettkampftyp, egal in welcher Sportart.

Und auch generell Sport-Fan?

Im Fußball bin ich als gebürtiger Berliner Fan von Hertha BSC. Und ich bin Olympia-verrückt, egal ob Sommer oder Winter. Teilweise habe ich vier bis fünf Wettkämpfe auf verschiedenen Bildschirmen laufen.

In der Szene sind Sie als "Pikachu" bekannt, das Titelthema ist auch Ihre Einlaufmusik. Sind Sie Pokemon-Fan?

Nein, so richtig damit zu tun hatte ich nie. Ich war auf einem Turnier und jemand hat in den Raum gerufen: 'Hey Pietreczko, komm mal her'. Irgendjemand anderes hat 'Pikachu' verstanden, so wurde ich dann auch häufiger gerufen. Ich fand das ganz witzig, und dann ist es eben so geblieben.

Wird die Pikachu-Mütze bei der WM zum Kassenschlager?

Im Publikum habe ich schon viele mit solchen Mützen gesehen. Mal sehen. Wenn mir mal jemand eine zuschmeißt, dann setze ich sie vielleicht auch mal auf.