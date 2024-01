Darts-Märchen geht weiter: Littler steht im WM-Finale

Der 16-jährige Luke Littler sorgte bei der Darts-WM für die nächste Schlagzeile: "The Nuke" zog durch ein 6:2 gegen Rob Cross ins Endspiel ein.

Wie sich Wunderkind Luke Littler vor seinem ersten WM-Halbfinale fühlte, konnte Gegner Rob Cross sicherlich ein wenig nachempfinden. Denn "Voltage" sorgte bei seinem Debüt bei der WM 2018 ebenfalls für Schlagzeilen und gewann letztlich sogar die Sid Waddell Trophy.

Eine ähnliche Geschichte wollte Cross natürlich verhindern. Dies wurde auch von Beginn an deutlich. Der 33-Jährige brachte genau wie Littler seine Anwurflegs durch und entschied das erste Set, das er begonnen hatte, mit einem 13-Darter im Decider für sich.

Littler checkt 167 Punkte

Das erste Break der hochklassigen Begegnung sollte dann im dritten Leg des zweiten Satzes Cross gelingen. Obwohl der Weltmeister von 2018 zuvor drei Break-Darts hatte liegengelassen, durfte er wegen eines Bouncers von Littler nochmal ans Board und checkte über die Doppel-Vier. Allerdings folgte gleich das Re-Break und anschließend checkte "The Nuke" 74 Punkte zum Satzausgleich.

Dass der Teenager dieses Set trotz eines um gut zehn Punkte schwächeren Averages holte (98,36 zu 108,31), gab ihm Selbstvertrauen. Cross hingegen, der vor dem Match die beste Checkout-Qoute der Halbfinalisten besaß (49 Prozent), zeigte im Vergleich weiterhin kleine Schwächen beim Checken: "Voltage" vergab zwei Möglichkeiten, sodass Littler ihn breaken konnte.

Da der Youngster danach 167 Punkte checkte - das erste High-Finish an diesem Abend - und im vierten Leg des Satzes einen weiteren vergebenen Checkout-Dart von Cross nutzte, nahm Littler seinem Gegner dessen Anwurf-Set ab.

Im darauffolgenden Set steigerten beide ihr ohnehin schon gutes Scoring (Cross spielte einen Average von 114,47 und Littler 112,28). Dazu sorgte "The Nuke" mit einem weiteren High-Finish (149) für das nächste Highlight. Wie in den beiden ersten Sets ging es dann auch im vierten in den Decider. In diesem spielte Cross zwar sechs perfekte Darts, musste jedoch den dritten Satz in Folge abgeben: Littler brachte sein Anwurfleg mit elf Darts durch.

Verlor trotz sechs perfekter Darts den Decider: Rob Cross. IMAGO/Pro Sports Images

Cross stellte dann aber den Anschluss her: Danach hatte es allerdings zunächst nicht ausgesehen, da Littler gleich zu Beginn ein Break spielte. Doch "Voltage" antwortete mit einem 138-Checkout, was selbst sein Gegner feierte. Da Cross im anschließenden Leg erneut zwei Setdarts vergab, ging es erneut ins fünfte Leg. Dieses entschied der 8. der Order of Merit für sich, nachdem "The Nuke" ein Break über "Tops" verpasst hatte.

Ungefähr bei der Hälfte des sechsten Sets "überholte" Littler Cross im Average, der ein wenig im Scoring abbaute (nur 91,58 in diesem Satz). Doch nicht nur durch das Scoring entschied der Youngster sein Anwurfset für sich, sondern erneut zeigte Cross im entscheidenden Moment Nerven. Er ließ zwei Darts zum 2:2 nach Legs aus und lag wieder zwei Sätze in Rückstand.

"The Nuke" nutzt ersten Matchdart

Genau wie im sechsten Set gab es im siebten auch keinen Decider, weil Littler seine Anwurflegs gewann und ein Break spielte. Im Anwurfleg (drittes Leg des Satzes) von Cross stand der Teenager nach zehn Darts bei 36 Punkten und konnte sich daher auch zwei vergebene Setdarts leisten. Der dritte saß dann auf der Doppel-Zehn.

Nun fehlte ihm nur noch ein Satz für das Endspiel - und diesen begann er gleich mit einem High-Finish: Über zweimal Bullseye und Doppel-16 checkte er 132 Punkte. Doch Cross gab nicht auf und erzwang letztlich mal wieder einen Decider, den Littler anwerfen durfte. In diesem nutzte Littler gleich den ersten Matchdart über "seine" Doppel-Zehn.

Damit gewann der Youngster auch sein sechstes Spiel bei der Darts-WM überhaupt und wartet nun im Endspiel auf Luke Humphries oder Scott Williams.