Darnold zeigt's den Kritikern - und die Panthers schielen schon auf die Play-offs

Dass die Carolina Panthers in dieser Saison mit 2:0 starten würden, damit war ebenso wenig zu rechnen wie damit, dass der neue Quarterback sein Potenzial direkt ausschöpft. Doch Sam Darnold erfüllt bislang die hohen Erwartungen.

Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen: Sam Darnold, 2018 im Draft als Third Overall Pick von den New York Jets als künftiger Franchise-Quarterback gewählt, hat es in der gesamten letzten NFL-Saison 2020 nicht einmal (!) auf zumindest 200 Passing Yards plus mindestens zwei Touchdown-Pässen gebracht. Und nun? Der 24-Jährige, der vor der aktuellen Spielzeit N.Y. verlassen und sich den Carolina Panthers angeschlossen hat, hat diese Werte beim jüngsten wie überraschend klaren 24:7-Erfolg über die New Orleans Saints bereits nach zwei Quartern aufgestellt.



Doch damit nicht genug: Der Spielmacher hat bis dato 584 Passing Yards, vier Total Touchdowns (dreimal via Pass) bei nur einer Interception an den ersten beiden Spieltagen zu Buche stehen - und beide Partien mit seinem Team gewonnen. Und während sein Nachfolger bei den Jets, Rookie-Hoffnung Zach Wilson, derzeit leidet wie Darnold zu seinen alten New Yorker Tagen, freut sich der gewechselte Quarterback über den womöglich verspäteten NFL-Durchbruch - und zugleich über Konter für die jahrelangen Kritiker.



Offensive um Darnold "Premium-Level"

Weil obendrein natürlich wieder Offensivwunder Christian McCaffrey verletzungsfrei seine Kunststücke abzieht (bereits 170 Rushing Yards, 154 Receiving Yards plus einen Touchdown), ist die gesamte Offense gut unterwegs. Ganz nebenbei funktioniert aber auch die Defense, die - vor allem dank Pass Rusher Brian Burns - schon zehn Sacks auf die Beine gestellt hat.



Den Defensive End jucken dabei auch keine Statistiken (zwischen 1990 und 2020 sind über 60 Prozent der Teams in die Play-offs gekommen, die mit 2:0 gestartet sind). Burns findet, dass Carolina eine Truppe für die Endrunde ist. "Absolut, das ist Fakt", sagte der Abwehrmann zuletzt im Gespräch mit "ESPN" und vor allem die Offensive um Darnold, Wide Receiver DJ Moore (bereits 13 Catches) und eben McCaffrey als "Premium-Level" bezeichnet.



Deswegen meinte Burns zum Abschluss nochmals, dass im Normalfall kein Weg an den Panthers vorbeiführen wird: "Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass irgendjemand mit uns mithalten kann, wenn wir so weiterspielen, wie wir es bislang getan haben." Der Wahrheitsgehalt dieser selbstbewussten Ansage wird als nächstes bei den Houston Texans (Freitag MESZ, 2.20 Uhr), bei den Dallas Cowboys, gegen die Philadelphia Eagles und gegen die Minnesota Vikings auf die Probe gestellt.