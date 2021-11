Darnold lebt das Patriots-Trauma und der "Manning-Fluch": Elf Erkenntnisse aus Week 9

Das große Straucheln der Favoriten war an diesem Spieltag ebenso angesagt wie einmal mehr das Chargers-Extrapunkt-Problem und Sam Darnolds Patriots-Trauma. Best of NFL 2021, Week 9 ...

1. Das übergeordnete Thema dieser neunten NFL-Woche war sicherlich das große Favoritensterben. Sowohl die Bengals als auch die Cowboys, Saints, Raiders, Rams als allen voran auch die Bills (6:9 bei den Jaguars) guckten nicht schlecht aus der Röhre bei ihren teils klaren Pleiten.

2. Apropos Bills: Buffalo verlor als eigentlich klar besser besetztes Team die Field-Goal-Schlacht in Jacksonville mit 6:9 - und in den gesamten 60 Minuten gab es nicht einen einzigen Touchdown zu notieren.

3. Allen voran Bills-Quarterback Josh Allen dürfte bedient gewesen sein, ganz anders als sein Namensvetter Josh Allen von den siegreichen Jaguars. Der Linebacker avancierte zum ersten Spieler der NFL-Geschichte, der einem gleichnamigen Quarterback einen "Sack" verpasste. Doch nicht nur das: Der eine Josh Allen fing gegen den anderen Josh Allen noch eine Interception und schnappte sich einen Fumble.

4. Die Los Angeles Rams gingen in Week 9 im Sunday Night Game mit 16:28 baden - und hier verlebte Matthew Stafford seinen bis dato schlechtesten Auftritt im neuen Trikot. Der ehemalige Detroit Lion leistete zwischenzeitlich zwei Interceptions am Stück und wurde gleich fünfmal von der gegnerischen Abwehr über den Haufen gerannt.

5. Die Titans schlossen so bilanztechnisch mit den Rams auf (jeweils 7:2) und gewannen bereits ihr fünftes Spiel in Serie. Gefeiert wurde hier neben Spielmacher Ryan Tannehill (zwei Total Touchdowns) auch der kürzlich erst verpflichtete Routinier Adrian Peterson, der als Ersatztmann für den länger verletzten Star-Running-Back Derrick Henry spät direkt im ersten Einsatz in die Endzone spuretete und so seinen 125. Touchdown seiner Laufbahn verbuchte (Platz 11 der ewigen NFL-Rangliste).

6. Patriots-Rookie Mac Jones avanciert seit Wochen immer mehr zum besten Quarterback-Neuling dieser Saison und verleiht den anfangs noch schwach gestarteten Patriots (5:4) immer mehr Auftrieb. Der Spielmacher ist nach Andrew Luck (2012) und Dak Prescott (2016) erst der dritte QB seit dem NFL-Zusammenschluss 1970, der es nach neun Partien bereits auf fünf oder mehr Siege, zehn oder mehr Touchdowns und 2000 oder mehr Passing Yards bringt. Das kann sich sehen lassen.

7. Auf dem absteigenden Ast befinden sich derweil die Carolina Panthers, die nach 3:0-Saisonstart nun auf 4:5 abgerutscht sind. Mittendrin: Der aktuell schwache Sam Darnold, vor der Saison von den New York Jets gekommen. Der 24-Jährige musste darüber hinaus mal wieder einen Alptraum gegen die Patriots durchleben. Im nun vierten Duell mit New England sackte die persönliche Bilanz Darnolds von drei auf vier Niederlagen, von sechs auf neun Interceptions und insgesamt weiter nur einen erreichten Touchdown ab.

8. Die Baltimore Ravens (6:2) bleiben ein heißer Kandidat, nicht nur in die Play-offs wieder einzuziehen, sondern dort auch weit gehen zu können. Das hat in erster Linie mit Star-Quarterback Lamar Jackson zu tun, der beim 34:31 nach Verlängerung gegen Minnesota (3:5) zwar auch nicht fehlerlos blieb, aber auch wieder viel richtig machte. Der Spielmacher ist jetzt außerdem der erste Spieler der NFL-Geschichte, der in den ersten acht Spielen einer Saison auf mehr als 2000 Passing Yards sowie mehr als 600 Rushing Yards kommt.

9. Ganz nebenbei haben die Ravens außerhalb der internen AFC-North-Konkurrenz (Cincinnati, Cleveland, Pittsburgh) nun zwölf Spiele in Folge gewonnen.

10. Die beiden jeweils zweimal im Super Bowl siegreichen Brüder Peyton und Eli Manning haben seit dieser Saison eine Show bei "ESPN" - und sorgen seither für einen kleinen "Manning-Fluch": Denn sowohl Travis Kelce (Gast in Week 1), Russell Wilson (Week 1), Rob Gronkowski (Week 2), Matthew Stafford (Week 3), Tom Brady (Week 7) als auch Josh Allen zuletzt als Gast in Week 8 haben darauf verloren.

11. Die Los Angeles Chargers haben sich im späteren Sonntagsfenster knapp mit 27:24 bei den Philadelphia Eagles durchgesetzt und die eigene Bilanz auf 5:3 angeschraubt. Das hinderte die Bolts aber nicht daran, eine schlimme Statistik weiter auszubauen: Mal wieder wurde nämlich ein vermeintlich einfacher Extrapunkt vergeben - in dieser Saison war das schon der sechste Fehlschuss bei 20 PATs. So schlecht war seit 1938 kein Team mehr.