Darmstädter Duplizitäten: Lieberknecht "massiv stolz"

Nach einem guten Auftritt in der ersten Halbzeit rettete der SV Darmstadt gegen den Karlsruher SC mit viel Einsatz den 2:1-Sieg in der Schlussphase über die Zeit. Trainer Torsten Lieberknecht lobte nach der Partie seine Mannschaft, deren Erfolg erstaunlich viele Parallelen mit dem Sieg in der Hinrunde aufwies.

Am Freitagabend feierte der SV Darmstadt einen eminent wichtigen Erfolg im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga. Mit 2:1 setzten sich die Lilien gegen in der Schlussphase drückende Karlsruher durch. Wie Trainer Torsten Lieberknecht im Nachgang der Partie erklärte, brachte nicht nur die Mannschaft auf dem Platz den knappen Vorsprung über die Zeit: "Hier am Bölle kann ein Hexenkessel entstehen, heute haben wir alle gemeinsam diesen Sieg errungen."

Siegtreffer von Tietz nicht die einzige Parallele

Der Sieg am Freitagabend glich in vielen Facetten dem Erfolg gegen den KSC in der Hinrunde: Wie Mitte Oktober vergangenen Jahres kamen die Hessen nach einem Führungstreffer von Fabian Schleusener zurück, erneut drehten sie anschließend das Spiel, wieder erzielte Phillip Tietz den Siegtreffer und zum zweiten Mal in dieser Spielzeit siegte der SVD mit 2:1 gegen die Badener.

"Massiv stolz" war der Lilien-Trainer auf die Leistung seines Teams: "Jeder ist über die Schmerzgrenze hinaus gegangen." Schließlich konzentrierten sich die Darmstädter nach einem überzeugenden ersten Durchgang, in dem Braydon Manu nach einem feinen Spielzug den Ausgleich besorgte und Tietz' Treffer die Führung markierte, vor allem auf den Kampf in der Defensive. "Wir haben uns in alles reingeworfen, um die Punkte hier zu behalten“, erklärte Lieberknecht.

"Ein überragendes Spiel gezeigt": Lieberknecht lobt Keeper Schuhen

Etwa der für den am Knöchel verletzten Clemens Riedel in die Startelf gerückte Patric Pfeiffer, der gegen Philip Heise in höchster Not für seinen Keeper einsprang. Ohnehin brachte Marcel Schuhen die Karlsruher Vordermannschaft zum Verzweifeln. Als die Badener in Rückstand liegend auf den Ausgleich drängten, vereitelte Darmstadts Schlussmann die guten Gelegenheiten von Lucas Cueto und Marvin Wanitzek. Der Schlussmann der Lilien habe "ein überragendes Spiel gezeigt", lobte Lieberknecht. "Das brauchst du halt in diesem Moment, in diesem Spiel."

Im Aufstiegsrennen war der Dreier für die Hessen allemal Gold wert, da die Lilien (61 Punkte) den HSV (56), der zeitgleich im Hamburger Stadtderby siegte, auf Distanz hielten. Heidenheim kann am Sonntag nun maximal den alten Abstand von vier Punkten wiederherstellen - im Aufstiegsrennen hat der SVD weiter beste Karten. Siegtorschütze Tietz wollte dennoch nicht in allzu große Euphorie verfallen: "Wir haben wieder drei Punkte mehr, genießen jetzt den Augenblick und schauen dann schon wieder nach Kiel.“