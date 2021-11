Darmstadts Wiedersehen mit wichtigem "Baustein" Grammozis

Dimitrios Grammozis war nur 16 Monate Trainer beim SV Darmstadt 98. In dieser Zeit schaffte er erst vorzeitig den Klassenerhalt und führte die Lilien dann auf Rang fünf. Trotzdem hatte er weder bei Fans noch im Verein einen leichten Stand. Am Sonntag kommt es auf Schalke zum Wiedersehen.

"Dimi Grammozis hat mit seinem Trainerteam in seinen anderthalb Jahren bei Darmstadt 98 sehr gute Arbeit geleistet", sagt Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann, der den damaligen Nachwuchscoach des VfL Bochum im Februar 2019 ans Böllenfalltor geholt hatte. Die sportliche Bilanz habe gezeigt, "dass wir mit unserer Trainer-Entscheidung, die von außen damals als 'mutig' betrachtet wurde, richtig gelegen haben".

"Keine Angst vor Fehlern"

Im Winter 2019 hatten die Lilien ein tristes Bild abgegeben. Die Mannschaft spielte defensiv, unattraktiv und ängstlich. Im Verhältnis zum einstigen Erfolgscoach Dirk Schuster knirschte es. Die Abstiegsplätze rückten immer näher. Nach dem 1:1 gegen Sandhausen zog man die Notbremse und trennte sich von Schuster.

Grammozis' Credo "Keine Angst vor Fehlern" half der verunsicherten Mannschaft, die wie befreit wirkte. Sie schaltete schnell um, spielte mutig nach vorne. Meilensteine waren das 3:2 nach 0:2-Rückstand beim Hamburger SV oder die furiose Abwehrschlacht beim 2:1 in Köln, mit dem der vorzeitige Klassenerhalt perfekt gemacht wurde.

Der Fehler mit Kempe

Hätte man nur die elf Spiele unter dem neuen Coach gewertet, hätte die Mannschaft auf Rang drei gelegen. Entsprechend hoch waren die Erwartungen für die kommende Saison. Der Kader wurde verjüngt, Talente wie Mathias Honsak, Tim Skarke oder Patric Pfeiffer verpflichtet, die heute zum Stamm gehören. Im Zuge dieser Verjüngung dachte Grammozis, auf Routinier Tobias Kempe verzichten zu können. Das erwies sich jedoch als Fehleinschätzung.

Kempes Routine, sein Stellenwert im Mannschaftsgefüge, seine Standards und seine Torgefahr waren nicht zu ersetzen. Die Punkte blieben aus, die Mannschaft wirkte haltlos und verunsichert. Grammozis revidierte seine Entscheidung, Kempe kehrte ins Team zurück. Doch erst ab Dezember stabilisierte sich die Mannschaft wieder.

Fehlendes Vertrauen und schlechte Erfahrungen

Ende Februar 2020 war Grammozis ein Jahr im Amt, die Lilien seit acht Spielen unbesiegt, eine Vertragsverlängerung schien nur noch Formsache. Dass die Verhandlungen platzten, kam überraschend. Knackpunkt war die Vertragsdauer. Der Trainer wollte mindestens zwei Jahre Laufzeit, der Verein wollte ihm nicht mehr als zunächst ein Jahr geben.

Das war sicher ein Zeichen dafür, dass man dem Coach nicht zu 100 Prozent vertraute. Dabei spielten auch die Erfahrungen mit Vor-Vorgänger Torsten Frings eine Rolle. Mit ihm hatte man vorzeitig verlängert, sich wenige Wochen später getrennt und dann noch mehr als zwei Jahre lang das Gehalt des Ex-Nationalspielers gezahlt. Grammozis-Nachfolger Markus Anfang erhielt dann jedoch einen Kontrakt über zwei Jahre - und war nach einem Jahr schon wieder weg.

Bausteine für die Modernisierung

Obwohl das Ende der Zusammenarbeit früh feststand, spielten die Lilien 2020 noch eine starke Restsaison: Kurzzeitig träumte man sogar noch vom Aufstieg und landeten am Ende auf Rang fünf - die beste Platzierung seit dem Bundesliga-Aufstieg 2015.

Tatsächlich legte man beim SV Darmstadt 98 ab Winter 2019 den Grundstein für die sportlichen Erneuerung und Modernisierung nach dem am Ende abgenutzten Schusterschen Old-School-Fußball. Die Verpflichtung von Grammozis als Coach war ein wichtiger Baustein für diese Erneuerung. Noch wichtiger dafür war jedoch die Beförderung Wehlmanns zum Sportlichen Leiter. Mit vielen guten Personalentscheidungen hat er einen maßgeblichen Anteil am aktuellen Höhenflug der Lilien.

Die Systemfrage

Ein Vorwurf, den man Grammozis in Darmstadt machte und der auch auf Schalke zu hören ist, lautet, er habe keine wirkliche Spielidee. Das wurde auch daran festgemacht, dass er in Darmstadt fast stoisch an seinem 4-2-3-1-System festhielt und kein Anhänger des Ballbesitz-Fußballs war. Doch der Erfolg gab ihm recht. Ironischerweise kehrte die Mannschaft auch unter Nachfolger Anfang in der Krise zu dem System zurück und spielte dann die beste Zweitliga-Rückrunde der Vereinsgeschichte.

Für den aktuellen Lilien-Coach Torsten Lieberknecht ist es nun das erste Aufeinandertreffen mit Grammozis in seiner Trainerkarriere. Auf den Druck auf den Schalke-Coach angesprochen, sagte Lieberknecht, er wünsche ihm - wie allen seinen Trainerkollegen - die bestmögliche Unterstützung im Verein. In Sportdirektor Rouven Schröder habe Grammozis jemanden an seiner Seite, "der weiß, dass es wichtig ist, einen Trainer zu stützen, wenn man mal durch Täler geht".

Aber natürlich liege der Fokus der Darmstädter Vorbereitung darauf, am Sonntag (13.30 Uhr LIVE! bei kicker) die Erfolgsserie von zuletzt zehn Punkten aus vier Spielen auf Schalke fortzusetzen. Sportchef Wehlmann spricht von "etwas Zählbarem", das man mitnehmen wolle, Lieberknecht will einen Sieg. Das würde den Druck auf Grammozis dann weiter erhöhen.