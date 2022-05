Darmstadts Sportchef Wehlmann: "Bei mir hat noch keiner am T-Shirt gezerrt"

Trotz des knapp verpassten Bundesliga-Aufstiegs zieht Darmstadts Sportchef Carsten Wehlmann ein positives Fazit der abgelaufenen Saison. In den kommenden Wochen hat er jedoch noch einige Aufgaben zu erfüllen.

Nach der hohen Fluktuation bei Spielern und Trainern in den vergangenen Jahren setzt man beim SV Darmstadt 98 mittlerweile auf Kontinuität. Den Vertrag mit Chefcoach Torsten Lieberknecht verlängerte man bereits vor einigen Wochen vorzeitig bis 2025. Und mit 22 Spielern steht bereits auch der größte Teil des Kaders für die kommende Spielzeit.

Zukunft von Pfeiffer und Skarke offen

Angreifer Luca Pfeiffer (Leihe läuft aus) und Tim Skarke (Vertrag endet) sind die einzigen beiden Stammspieler, die bislang noch nicht verlängert haben. Als Torschützen empfahlen sich beide am letzten Spieltag gegen Paderborn (3:0) nachdrücklich für ein neues Engagement. Doch in beiden Fällen geht es vor allem ums Finanzielle.

Bei Pfeiffer, mit 17 Toren gefährlichster Angreifer der Lilien, muss man eine Einigung mit seinem dänischen Arbeitgeber FC Midtjylland finden. Eine weitere Ausleihe ist zumindest theoretisch möglich. Bei Skarke lagen die Vorstellungen von Verein und Spieler beziehungsweise Berater über die Konditionen zuletzt noch weit auseinander.

Bislang keine Angebote für Lilien-Spieler

"Es wird Gespräche geben", sagte Wehlmann. „Was dabei rauskommt, können wir noch nicht sagen.” Ebenfalls enden die Verträge von Lasse Sobiech, Leon Müller und Adrian Stanilewicz. Zumindest bei Müller (kein Saisoneinsatz) und Stanilewicz (drei Einsätze) stehen die Zeichen auf Trennung. Offener sieht die Angelegenheit bei Sobiech aus. Der erfahrene Innenverteidiger wurde in der laufenden Saison immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, kam deswegen auf gerade 15 Liga-Einsätze.

Interesse anderer Vereine an Spielern mit laufenden Verträgen wie Innenverteidiger Patric Pfeiffer oder Außenverteidiger Matthias Bader gibt es laut Wehlmann bislang nicht. „Bei mir hat noch keiner am T-Shirt gezerrt. Und was bei den Spielern ist: Da kann ich ganz offen und ehrlich sagen, da gibt es auch nichts”, sagte Wehlmann. Aber natürlich sei man Transfereinnahmen gegenüber nicht grundsätzlich abgeneigt. „Wenn etwas passiert, müssen wir uns damit auseinandersetzen.”

Keine Aussage zu Hamburgs Wintzheimer

Mit Blick auf Neuzugänge sagte Wehlmann: „Ein bisschen was wird sicher noch passieren.” Über den zuletzt gehandelten Noch-Hamburger Manuel Wintzheimer wollte er sich aber nicht äußern. „Ich fände es etwas unglücklich, jetzt über einen Spieler zu sprechen, der noch zwei Spiele hat”, sagte er. „Das ist ein Spieler, den wir natürlich aus der Liga kennen. Aber mehr gibt es dazu nicht zu sagen - auch aus Respekt vor dem HSV.”

Angreifer Wintzheimer könnte für die Lilien vor allem interessant werden, wenn Luca Pfeiffer den Verein verlassen würde. Zudem sieht Wehlmann im Kader noch auf den offensiven Außenbahnen Handlungsbedarf, wo bislang nur Mathias Honsak und Braydon Manu unter Vertrag stehen. Ohnehin wird Wehlmann keine Langeweile in den kommenden Wochen haben, weil er sich neben der Kaderplanung auch mit strukturellen Fragen befasst. Für „Schirmchengetränke am Pool” werde da wohl wenig Zeit sein, sagt er selbst.

Rückblickend auf die abgelaufene Spielzeit zeigte sich Wehlmann sehr zufrieden - sportlich, aber auch im Zusammenspiel mit den Fans. "Als sich die Fans vor dem Spiel gegen Paderborn eingesungen haben, standen wir unten auf dem Platz und haben Gänsehaut bekommen", sagte er. Das zeige, dass man die Fans mit der Art des gezeigten Fußballs erreicht habe. „Wir haben wirklich eine außergewöhnliche Saison gespielt - unabhängig vom Ausgang”, fasste er zusammen.