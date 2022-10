Darmstadts Siegtorschütze Tietz: "Wir beschäftigen uns nicht mit der Serie"

Nach dem Erfolg beim Karlsruher SC ist der SV Darmstadt 98 Tabellenführer. Doch Phillip Tietz richtet den Fokus weg von der Sieges-Serie - auf den anstehenden Pokal-Kracher.

Seit drei Partien siegreich, seit elf Liga-Spielen ungeschlagen - durch den 2:1-Erfolg beim KSC halten die jüngsten Serien des SV Darmstadt weiter an. Auch dank Phillip Tietz, der in der 88. Minute mit seinem entscheidenden Treffer zum Matchwinner avancierte.

"Im Großen und Ganzen war der Sieg verdient. Man hat gesehen, dass wir unbedingt wollten und das Herz auf dem Platz gelassen haben", wird der 25-Jährige auf der Vereinswebseite der Lilien zitiert. Tatsächlich hatte sich Darmstadt nach der Pause gesteigert, um den KSC schließlich in den Schlussminuten niederzuringen.

Darmstadt will seine Chance gegen Gladbach waren

Die Konsequenz: Der SVD wird den zwölften Spieltag als Tabellenführer beenden, die letzten drei Partien verliefen allesamt siegreich. "Die Serie gibt uns zwar Selbstvertrauen, wirklich beschäftigen tun wir uns damit aber nicht", verriet Tietz. Stattdessen wolle man von Woche zu Woche die bestmögliche Punktzahl holen - "egal, wie der Gegner heißt."

Am kommenden Dienstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) ist der Gegner kein geringerer als Borussia Mönchengladbach. In der zweiten Runde des DFB-Pokals geht es für die Hessen am heimischen Böllenfalltor gegen den Bundesligisten - aus Sicht der Darmstädter ist es ein regelrechter Pokal-Kracher. Doch verstecken vor dem Favoriten will sich der Fast-Aufsteiger des Vorjahres nicht. "Wir wollen am Dienstag eine Runde weiter kommen, da bin ich ganz offen und da muss man kein Geheimnis draus machen", sagte Tietz.