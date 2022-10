Darmstadts Serie hält: Bader lobt Comeback-Qualitäten

Dank eines 1:1 gegen Holstein Kiel lebt die Darmstädter Serie von 14 Spielen ohne Niederlage weiter. Während sich Torschütze Matthias Bader vor allem über Comeback-Qualitäten freute, war Torsten Lieberknecht "massiv stolz".

Nach der anstrengenden Pokal-Woche, inklusive dem 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach, gab man sich in Darmstadt auch wieder mit einem Unentschieden zufrieden. "Ungeschlagen aus dieser Woche rauszugehen, ist aller Ehren wert", wird auch Lilien-Coach Torsten Lieberknecht nach dem 1:1 gegen Kiel auf der Vereinswebsite zitiert. Ungeschlagen ist sein Team allerdings schon deutlich länger: 14 Pflichtspiele in Folge hat der SVD nicht mehr verloren, zehn davon konnte man sogar gewinnen.

Am Freitagabend gegen Kiel sah es allerdings lange danach aus, als müsste man tatsächlich die zweite Niederlage in dieser Saison hinnehmen. "Die erste Halbzeit haben wir ein wenig verschlafen, sind nicht so richtig in die Zweikämpfe gekommen und wussten nicht genau, wie wir den Gegner anlaufen sollen", kommentierte Kapitän Fabian Holland nach der Partie. In der Phase vor dem 1:0 durch Skrzybski (35.) zeigte sich seine Mannschaft zahn- und ideenlos - Qualitäten, die man aus dem Darmstädter Spiel in diesem Jahr so überhaupt nicht kannte.

Lieberknecht ist "massiv stolz"

In der Pause habe man sich aber "zusammengerauft", gab der Torschütze zum 1:1, Matthias Bader, zu Protokoll. "Das ist die Mentalität der Mannschaft. Wir sind immer in der Lage, Rückstände zu drehen - so auch heute." Beim Ausgleichstreffer profitierte Bader allerdings auch davon, dass Kiels Torhüter Dähne auf der Linie blieb und den Querpass von Manu nicht abfing. "Ich habe darauf gelauert, dass ich am zweiten Pfosten zum Abschluss komme. Das ist dann zum Glück auch aufgegangen", so Bader weiter.

Gerade für die Moral war das Unentschieden unfassbar wichtig. Matthias Bader

So stand am Ende ein "gerechtes" 1:1-Unentschieden, wie Lieberknecht befand. Nach einer "ausgeglichenen Partie" sei er "massiv stolz" darauf, was seine Mannschaft geleistet habe. Dem konnte auch Bader nur beipflichten. "Wir können mit dem Punkt gut leben. Gerade für die Moral war das Unentschieden unfassbar wichtig."

Trotz der ersten Punkteteilung nach vier Pflichtspielsiegen in Folge ist man also zufrieden in Darmstadt und geht zuversichtlich in das eng getaktete Restprogramm vor der WM-Pause. Weiter geht es für die Lilien am kommenden Samstag (20.30 Uhr LIVE! bei kicker) mit einem Duell gegen den FC St. Pauli.