Darmstadts neue Aufmerksamkeit

Mit 33 Gegentoren in 12 Spielen hat der SV Darmstadt 98 die mit Abstand schwächste Defensive der Bundesliga. Dabei fing sich der Aufsteiger zudem viele Gegentore nach individuellen Fehlern. Doch in den vergangenen beiden Spielen haben sich die Lilien defensiv deutlich stabilisiert.

Viel Aufmerksamkeit hatte Trainer Torsten Lieberknecht von seiner Mannschaft vor der Partie beim SC Freiburg gefordert - insbesondere in der Verteidigung, beim Anlaufen und Zustellen der Räume. Abgesehen von der Entstehung des einzigen Gegentores, bei dem es die Lilien nicht schafften, den Ball konsequent zu klären, gelang das sehr gut. Trotz deutlich höherer Spielanteile schaffte es Freiburg so gut wie nicht, in gefährliche Positionen vor dem Darmstädter Tor zu kommen.

Ausfälle in der Defensive gut kompensiert

Nachdem die Lilien beim FC Bayern München mit wehenden Fahnen 0:8 untergegangen waren und sich gegen Bochum mit individuellen Fehlern auf die Verliererstraße gebracht hatten, zeigte sich die Mannschaft zuletzt defensiv enorm verbessert: Im Heimspiel gegen Mainz blieb man erstmals in dieser Saison ohne Gegentor, und auch in Freiburg stand man nun sehr sicher.

Dabei hatte das Team von Lieberknecht erneut einige Rückschläge zu verkraften. So fehlten Stammkeeper Marcel Schuhen (Bluterguss im Oberschenkel) und Abwehrspieler Christoph Klarer (gelbgesperrt), die beide zuvor in jedem Saisonspiel in der Startformation gestanden hatten.

Zudem musste Führungsspieler Christoph Zimmermann nach einer knappen Stunde verletzt vom Platz. Doch die abermals neu formierte Defensive hielt auch dem erhöhten Druck der Gastgeber stand - mit viel Einsatz, aber eben auch mit der vom Trainer geforderten Aufmerksamkeit. Und am Ende war es Schuhen-Vertreter Alexander Brunst, der mit einer Parade in der Nachspielzeit den Punkt rettete.

Sattelfester bei Standards

Der Aufsteiger scheint also aus Fehlern gelernt zu haben - nicht nur in der Defensive. Ein Lerneffekt zeigte sich auch in einem anderen Punkt, den Coach Lieberknecht nach dem Freiburg-Spiel hervorhob: Bei Ecken und Freistößen zeigte sich die Mannschaft ebenfalls gefestigt. Noch am zweiten Spieltag hatten die Lilien ihr Heimspiel gegen Union Berlin in Überzahl mit 1:4 verloren und dabei drei Standardtore kassiert.

Nur drei Tore aus fünf Spielen

In Freiburg wäre möglicherweise noch mehr drin gewesen als das Unentschieden. Denn Marvin Mehlem und Mathias Honsak hatten im zweiten Durchgang sogar die Gelegenheit zur Führung. Doch hier zeigt sich eine andere Baustelle: In den vergangenen fünf Spielen gelangen den Lilien gerade drei Tore.

Der im Sommer eigentlich schon ausgemusterte Aaron Seydel erhielt gegen Freiburg im Angriff etwas überraschend den Vorzug vor Leihgabe Luca Pfeiffer (bislang kein Saisontor). Der frühere U21-Nationalspieler erledigte seine Aufgabe bei seinem ersten Startelfeinsatz der Saison zwar ordentlich, war viel in Bewegung und machte mit seiner Körpergröße einige hohe Bälle fest. Ein Tor gelang ihm aber auch nicht.

Am kommenden Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gastiert Schlusslicht 1. FC Köln am Böllenfalltor. Ein Sieg im Kellerduell würde für die Lilien den Grundstein für einen relativ entspannten Jahresausklang liefern. Dafür ist die neue Aufmerksamkeit in der Defensive ein wichtiger Faktor. Aber ohne eigene Tore wird es eben auch keinen Dreier geben.