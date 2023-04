Darmstadts Holland in stationärer Behandlung

Zweitliga-Tabellenführer SV Darmstadt 98 muss im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg vorerst auf Kapitän Fabian Holland verzichten.

Darmstadts Fabian Holland leidet an einer Kehlkopfentzündung. IMAGO/Jan Huebner

Sieben Spieltage vor Saisonende führt der SV Darmstadt 98 die Liga an und hat gute Chancen, in die Bundesliga zurückzukehren. Doch die Hessen müssen nun auf ihren Kapitän Fabian Holland verzichten.

Der 32-jährige gebürtige Berliner, bereits seit 2014 in Darmstadt, befindet sich aufgrund einer Kehlkopfentzündung derzeit in stationärer Behandlung, wie die Lilien am heutigen Mittwoch mitteilten.

Holland absolvierte in der aktuellen Spielzeit 25 Partien für das Team von Trainer Torsten Lieberknecht, erzielte ein Tor und bereitete vier weitere Treffer direkt vor. Im DFB-Pokal kam er dreimal zum Einsatz.

Das Kollektiv soll den Ausfall Hollands kompensieren

"Jeder kann sich sicherlich vorstellen, dass eine Entzündung in diesem Bereich sehr schmerzhaft ist und wir hoffen entsprechend, dass sich Fabis Zustand schnell verbessert. Aus sportlicher Sicht ist es natürlich sehr bitter, in dieser Phase auf unseren Kapitän verzichten zu müssen", wird Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann auf der Vereinswebsite zitiert. "Die Mannschaft hat aber schon über die komplette Saison gezeigt, dass sie Ausfälle sehr gut kompensieren kann. Wir sind uns daher sicher, dass auch Fabis Fehlen im Kollektiv aufgefangen werden kann."

Am Sonntag geht's nach Düsseldorf

Klassenprimus Darmstadt gastiert am Sonntag beim Tabellenfünften Fortuna Düsseldorf (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) und kann einen weiteren großen Schritt Richtung Oberhaus gehen. Derzeit haben die Hessen sieben Punkte Vorsprung auf den Aufstiegsrelegationsplatz und sogar elf Zähler auf Rang vier, den der FC St. Pauli inne hat.