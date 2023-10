Darmstadts Coach Lieberknecht zwischen Enttäuschung und Zuversicht

Nach zuletzt zwei Siegen hat Aufsteiger SV Darmstadt 98 wieder verloren. Auch wenn gegen Leipzig womöglich mehr drin gewesen wäre, stand am Ende die Erkenntnis: Die Lilien können gegen einen Spitzenklub mithalten.

Von Marco Rose gab es nach dem Schlusspfiff viel Lob für den SV Darmstadt 98. "Tolles Stadion, tolle Leistung", konstatierte der Coach von RB Leipzig, schränkte aber auch ein, dass sich der Gegner davon nichts kaufen könne. Damit stieß er bei Torsten Lieberknecht auf volle Zustimmung. "Ich bin das erste Mal nach einer Niederlage in der Bundesliga wirklich enttäuscht", sagte Darmstadts Trainer nach dem 1:3 gegen den Champions-League-Teilnehmer und Meisterschaftsaspiranten. Grund sei, dass seine Mannschaft gegen einen Kontrahenten "aus dem oberen Regal" die bislang beste Leistung gezeigt habe, aber dafür nicht belohnt worden sei.

"Wenn wir verlieren, dann wollen wir so verlieren"

Viel Moral zeigte Lieberknecht, ließ sich weder vom 0:1 nach 44 Sekunden noch vom Freistoß zum 0:2 schocken, bei dem Keeper Marcel Schuhen schlecht aussah. Das zeigte sich beim Torhüter selbst, der den Treffer auf seine Kappe nahm, aber im zweiten Durchgang mehrfach stark parierte. Aber auch die gesamte Mannschaft spielte weiter nach vorne.

"Wir haben Leipzig in Momente gebracht, die ihnen nicht so gut gefallen haben", sagte Schuhen. "Ich glaube nicht, dass sie uns so mutig erwartet haben." Und auch Lieberknecht resümierte: "Wenn wir verlieren, dann wollen wir so verlieren wie heute - indem wir mutig sind und eine gute Struktur zeigen."

Lieberknecht sieht eine kopflose Phase

Weniger zufrieden zeigte sich der Coach lediglich mit der Phase vor dem entscheidenden 1:3. Da habe seine Mannschaft zu viel gewollt und zu kopflos agiert. Das Tor selbst sorgte zudem für Diskussionen, wurde lange vom Videoschiedsrichter (VAR) gecheckt.

Die zunächst angezeigte Abseitsstellung lag nicht vor, aber an der Frage, ob in der Entstehung ein Handspiel des Torschützen Lois Openda vorlag, schieden sich die Geister. Während Rose meinte, dass man das Tor geben könne, fand Lieberknecht, dass man das Handspiel geben könnte.

Hadern mit dem Schiedsrichter

So kam dann an diesem Tag auch wieder Lieberknechts viel diskutierter Club-Urlaub-Vergleich auf. Nach dem 1:3 in Stuttgart hatte er die Bundesliga mit einem Ferienclub verglichen, in den seit vielen Jahren immer die gleichen Menschen fahren. Der SV Darmstadt 98 sei da ein neuer Gast, der besonders beobachtet werde. "Dann hast du den Barkeeper, der sitzt im Keller in Köln, und der hat auch noch eine Meinung und sagt: Pass mal auf, die neuen Gäste sind nicht so ganz, wie wir uns das vorstellen."

Dass man beim SV Darmstadt 98 trotzdem nicht in der Motzki-Ecke landen möchte, machte Kapitän Fabian Holland deutlich. "Man hat vielleicht das Gefühl, dass die kleinen Darmstädter ein bisschen viel meckern", sagte er. Er habe aber in vielen Spielen das Gefühl, dass die 50:50-Aktionen gegen Darmstadt gepfiffen würden - eine Meinung, die auch sein Kollege Christoph Klarer teilte. Trotzdem, so der Kapitän, müsse man aufpassen, dass man sich nicht ständig beschwere. "Man sagt ja immer, das gleicht sich aus im Laufe der Saison."

Wir können intensiv spielen und werden unsere Chancen weiterhin haben, auch in der nächsten Saison Bestandteil dieser Liga zu bleiben. Torsten Lieberknecht.

Womöglich haben die Lilien ja schon im nächsten Spiel mehr Glück in strittigen Situationen. Am kommenden Wochenende geht es zum Rekordmeister Bayern München. "Das ist auch noch mal ganz oberes Regal", sagte Lieberknecht. Das Spiel gegen Leipzig solle seinem Team Kraft, Mut und Selbstvertrauen für das, was alles noch komme. Und dann richtete der Trainer den Blick noch weiter nach vorne: "Wir können intensiv spielen und werden unsere Chancen weiterhin haben, auch in der nächsten Saison Bestandteil dieser Liga zu bleiben."