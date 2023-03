Darmstadt wechselt "spätestens 2024/25" den Hauptsponsor

Zweitliga-Spitzenreiter SV Darmstadt 98 geht womöglich schon in der neuen Saison mit einem neuen Hauptsponsor ins Rennen - spätestens aber 2024/25. Das ist das Ergebnis einer ungewöhnlichen Vertragsverlängerung.

Spätestens zur Saison 2024/25 endet beim SV Darmstadt 98 eine Ära. Die "Software AG", deren Schriftzug bereits seit 2008 auf den Trikots der Lilien prangt, zieht sich ins zweite Glied zurück. Darauf einigten sich der Zweitliga-Spitzenreiter und das Darmstädter Unternehmen.

Wie der Klub am Mittwoch kommunizierte, verlängerte die "Software AG" zwar ihren Vertrag vorzeitig bis Sommer 2028, wird aber "spätestens zur Saison 2024/25 nicht mehr als Hauptsponsor und somit auch als Trikotsponsor", sondern als Premiumpartner fungieren. Womöglich geht dieser Wechsel bereits am Ende der laufenden Saison über die Bühne - sollte der Klub "einen passenden Hauptsponsor finden", wie es in der Mitteilung heißt.

"Unser Turnaround ist eng mit der 'Software AG' verbunden"

"Was die 'Software AG' in ihrer Funktion als Hauptsponsor für den SV Darmstadt 98 geleistet hat, ist nicht in Worte zu fassen", wird Klubpräsident Rüdiger Fritsch zitiert. "Das Unternehmen ist im Jahr 2008 zu einem Zeitpunkt bei den Lilien eingestiegen, an dem es nicht gut um den Verein bestellt war. In einer prekären Lage hat uns die 'Software AG' unter die Arme gegriffen und mit ihrer Unterstützung einen bedeutenden Anteil daran geleistet, dass wir uns heute in der Situation befinden, in der wir gerade sind."

Als das Unternehmen in der von Abstiegssorgen begleiteten Saison 2017/18 vorzeitig verlängerte, sei dies "ein wichtiges Zeichen für den Aufschwung" gewesen, so Fritsch weiter, der bilanziert: "Unser sportlicher und wirtschaftlicher Turnaround ist eng mit der Unterstützung der 'Software AG' verbunden."

"Wir sehen unsere Mission als ein Stück weit abgeschlossen an"

Deren Manager Dr. Benno Quade betont die Verbundenheit zum Verein. "Gleichzeitig sind wir der Meinung, dass die Lilien aufgrund der nun fertiggestellten Infrastrukturmaßnahmen endgültig die Entwicklung zu einem wirtschaftlich potenten und im Profifußball etablierten Verein abgeschlossen haben. Damit sehen wir - zumindest als Hauptsponsor - auch unsere Mission beim SV 98 als ein Stück weit abgeschlossen an. Von einem Ende der Reise möchte ich allerdings nicht sprechen, da wir mit dem vorzeitig verlängerten Vertrag auch in Zukunft die Lilien unterstützen werden."

Nach 22 Spieltagen führen die Darmstädter die 2. Liga an und dürfen mit sechs Punkten Vorsprung auf den dritten und bereits zehn auf den vierten Platz sechs Jahre nach dem Abstieg von der Rückkehr in die Bundesliga träumen.