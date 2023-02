Darmstadt vorerst ohne Pfeiffer: Innenverteidiger erleidet Muskelbündelriss

Patric Pfeiffer hat sich im Spiel beim SV Sandhausen schwer verletzt und fehlt dem Spitzenreiter in den kommenden Wochen.

Erst zur Halbzeit war Darmstadts Innenverteidiger Patric Pfeiffer in die Partie beim SV Sandhausen gekommen, nachdem der 23-Jährige Ghanaer im Winter-Trainingslager des Tabellenführers einen Zehenbruch erlitten hatte.

Muskelbündelriss: Pfeiffer fällt "in kommender Zeit" aus

Doch schon nach 86 Minuten war der Auftritt des etatmäßigen Abwehrchefs wieder beendet, Pfeiffer hielt sich den rechten Oberschenkel und musste verletzt ausgewechselt werden. Am Sonntagvormittag schaffte der SV Darmstadt 98 dann Klarheit: Der gebürtige Hamburger hat beim 4:0-Auswärtserfolg in Sandhausen einen Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel erlitten und fällt "in der kommenden Zeit" aus, heißt es auf der Website der Lilien.

"Für Paddy tut es mir extrem Leid, dass er nach seinem Zehenbruch schon wieder passen muss", wird Carsten Wehlmann (50), seines Zeichens Sportlicher Leiter des SVD zitiert. Er sei allerdings auch überzeugt davon, "dass wir das als Gruppe auffangen werden".

Großes Bundesligainteresse am Innenverteidiger

Pfeiffer kam in der laufenden Spielzeit auf 16 Zweitligaeinsätze und zwei DFB-Pokalpartien, (kicker-Notendurchschnitt 3,04) hat in der kicker-Rangliste das Prädikat "herausragend" erhalten und führt die Rangliste der Innenverteidiger an. Gerüchte über einen ablösefreien Wechsel des Abwehrspielers im Sommer in die Bundesliga halten sich schon seit geraumer Zeit an.