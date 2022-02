Darmstadt verlängert mit Stammkeeper Schuhen

Marcel Schuhen bleibt Darmstadt 98 erhalten. Der Stammkeeper der Hessen unterschrieb am Donnerstag einen neuen Vertrag über dreieinhalb Jahre.

Fabian Holland, Matthias Bader, Marvin Mehlem, Fabian Schnellhardt, Mathias Honsak - und jetzt Marcel Schuhen. Die Lilien binden den nächsten Leistungsträger, Schuhens im Sommer auslaufender Vertrag wurde bis 2025 verlängert. "Seitdem wir 'Schuh' vor rund zweieinhalb Jahren verpflichtet haben, hat er sich bei uns stetig weiterentwickelt und auch in der laufenden Saison nochmal einen Schritt nach vorne gemacht", äußerte sich Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann zur nächsten wichtigen Personalentscheidung.

In der 2. Liga zählt Schuhen zu den besten Torhütern (kicker-Notendurchschnitt 2,83), in 18 Spielen blieb er acht Mal ohne Gegentor. Auch dank dem 29-Jährigen stellt Darmstadt die zweitbeste Defensive der Liga. "Ich mag diese Typen, die schon aufgrund eines verlorenen Trainingsspiels richtig sauer werden können, weil sie immer gewinnen wollen. Meine positiven Eindrücke bestätigen sich auch in den regelmäßigen Gesprächen mit Dimo Wache, sodass ich natürlich froh bin, auch über die Saison hinaus mit 'Schuh' arbeiten zu können", erkennt auch Trainer Torsten Lieberknecht Schuhens Standing innerhalb der Mannschaft an.

Der gebürtige Kirchener kam 2019 ablösefrei aus Sandhausen nach Darmstadt und absolvierte seitdem 76 Pflichtspiele für die Lilien. "Darmstadt hat sich von Beginn an richtig angefühlt und dieser Eindruck hat sich über die vergangenen Jahre auf jeden Fall noch verstärkt", so Schuhen, der - gemeinsam mit seinem Sohn Oscar - ab sofort auch Mitglied beim aktuellen Tabellenführer der 2. Liga ist.