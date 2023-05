Darmstadt vergibt Matchball - St. Pauli und Fortuna setzen HSV unter Druck

Nach Düsseldorf hat auch St. Pauli den nächsten HSV-Rückschlag genutzt und ist bis auf vier Punkte an den Tabellendritten herangerückt. Die Darmstädter Aufstiegsparty musste deshalb ausfallen. Im Kellerduell setzte sich Rostock gegen Regensburg souverän durch.

Party in Darmstadt nur im Gästeblock - St. Pauli träumt weiter

Der SV Darmstadt 98 hat seinen ersten Matchball auf den Aufstieg vergeben. Am Samstagabend unterlag der Spitzenreiter dem FC St. Pauli mit 0:3 und musste seine Aufstiegsparty abblasen. Tietz lenkte einen Paqarada-Freistoß unmittelbar vor dem Pausenpfiff per Kopf ins eigene Netz, Saad (57.) legte nach, nachdem Hartel das 2:0 noch liegengelassen hatte (47.). Auch danach blieben die Hausherren bei allen Bemühungen glücklos vor dem Tor und ließen sich schließlich auskontern (Otto, 0:3, 85.). Während Darmstadt am nächsten Sonntag in Hannover die nächste Chance erhält, hat St. Pauli den Rückstand auf den Tabellendritten HSV auf vier Punkte verkürzt und bleibt seinerseits im Aufstiegsrennen. In einer Woche kommen die punktgleichen Düsseldorfer ans Millerntor.

Fortuna stellt früh die Weichen und klopft oben an

Die Fortuna wollte am Samstagmittag sich die letzten Hoffnungen auf den Aufstieg bewahren - und das taten die Rheinländer mit beeindruckender Effektivität. Sobottka-Ersatz Appelkamp (15.), Hoffmann per Kopf nach einer Ecke (19.) und Ginczek per Foulelfmeter (24., Foul von Bartels an Iyoha) entschieden die Partie binnen weniger Minuten. Kurz vor der Pause ließ Kiel noch eine Riesenchance liegen, als Becker aus kurzer Distanz nur den Pfosten traf und Holtby den Nachschuss nicht unterbrachte. Skrzybski ließ in der 50. Minute ebenfalls eine Großchance liegen, danach hatte die KSV ihr Pulver endgültig verschossen. Fortuna brachte den Sieg recht unspektakulär über die Zeit und liegt nur noch vier Punkte hinter dem drittplatzierten HSV.

Kellerduell geht verdient an Rostock

15. gegen 17. in der Tabelle - Rostock gegen Regensburg war Abstiegskampf pur. Viel tat sich zunächst nicht an der Ostsee, doch dann war Pröger gegen die auf vier Positionen veränderten Regensburger aus spitzem Winkel zur Stelle (34.). Auch nach der Pause ging dem Jahn die Torgefahr überwiegend ab, während Verhoek in der 62. Minute beinahe die Entscheidung gelungen wäre. In der 80. Minute war es aber so weit: Jahn-Keeper Urbig wehrte eine Flanke unglücklich vor das Tor ab, diesmal stand Verhoek goldrichtig - 2:0, gleichzeitig der Endstand. Die beiden Abstiegsaspiranten trennen nun sechs Punkte, für Regensburg wird die Luft immer dünner.

Börner unglücklich: KSC überholt Hannover

Beim Mittelfeldduell zwischen Karlsruhe und Hannover stand in den ersten Minuten Julian Börner im Fokus. Erst fälschte der 96-Abwehrspieler das Leder nach Kaufmanns Schuss unglücklich ins eigene Tor ab (4.), in der 12. Minute verlor er das Leder im Spielaufbau, worauf der KSC durch Schleusener auf 2:0 stellte. Die Niedersachsen gaben sich jedoch nicht geschlagen: Schaub blockte Frankes Befreiungsschlag ab, das Leder flog über den verdutzten Comeback-Keeper Gersbeck hinweg in die Maschen. Beinahe wäre Teuchert eine Minute später sogar das 2:2 gelungen, Gersbeck lenkte das Leder an den Pfosten. Im zweiten Abschnitt kam Hannover erst in der 81. Minute zur nächsten Großchance, Weydandts Kopfball fehlte jedoch die Genauigkeit. Damit zog der KSC an den 96ern in der Tabelle vorbei.

Paderborn kommt in Hamburg zweimal zurück

Erzielte das zwischenzeitliche 2:1 für den HSV: Sonny Kittel. IMAGO/Eibner

Beinahe hätte der HSV gegen Paderborn einen klassischen Fehlstart erlebt, Schonlau entschärfte in der ersten Minute eine Top-Chance von Conteh, nach der folgenden Ecke traf Rohr den Pfosten (2.). Die Hamburger schwammen zu Beginn, hielten aber die Null und bekamen dann Ruhe in die Begegnung. Nach einer Energieleistung von Glatzel gingen die Rothosen sogar in Führung, der Stürmer vollendete am Ende eine Dompé-Flanke zum 1:0 (39.).

Justvan hatte die Antwort parat und glich aus (43.). Heyers vermeintliche Führung kurz vor der Pause zählte wegen Abseits nicht (45.+1). Die nach der Pause aber schon, Kittel klaute Müller den Ball und markierte das 2:1 (49.). Der SCP hatte aber wieder eine Antwort parat: Muslija traf per Elfmeter (73.). Das 2:2 sollte der Endstand sein. Für den HSV wird es mit dem direkten Aufstieg nun ganz schwer. Der SCP verpasste es, entscheidend auf Platz drei aufzuschließen.

Okugawas später Treffer zählt nicht

In Bielefeld kamen eigentlich die Gäste etwas besser rein, der Treffer ging jedoch auf das Konto der Arminen, Lasme war auf und davon und stellte auf 1:0 (17.). Diskutabel war ein Handspiel von Oczipka im Vorfeld des Tores. Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Hrgotas zweiter Elfmeter (den ersten verschoss er, wurde aber wiederholt, da Bielefelder Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen waren) landete im Kasten (26.).

Anschließend war lange nicht viel geboten, ehe Hack mit einem Pfostentreffer aufhorchen ließ (74.). Am Ende blieb es allerdings beim Unentschieden, auch weil Okugawas Tor kurz vor Schluss wegen Abseits nicht zählte (90.). Bielefeld ist somit seit fünf Spielen sieglos und steckt weiter mitten im Abstiegskampf fest.