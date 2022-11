Darmstadt untermauert gegen dezimiertes 96 Platz eins - SVS feiert die Kinsombis

Tabellenführer Darmstadt hat im Aufstiegsrennen vorgelegt und ein lange in Unterzahl spielendes Hannover 96 knapp mit 1:0 besiegt. Auch Sandhausen feierte am Freitag einen 1:0-Erfolg, in Rostock waren zwei Brüder entscheidend.

Darmstadt legte am Freitagabend im Aufstiegsrennen vor. Nachdem Hannover durch Nielsen die erste gute Chance hatte (19.), drückten die Lilien dann aufs Gaspedal. Kempes Tor zählte allerdings nicht (24.), die nächste gute Chance bekam der Darmstädter dann in der 31. Minute: Nach Ansicht der Videobilder zeigte Schiedsrichter Benjamin Cortus auf den Punkt und gab Neumann wegen Handspiel Rot, Kempe scheiterte aber vom Punkt an Zieler. Die Lilien liefen nun in Überzahl an, Hannover verteidigte kompakt und lauerte auf den ein oder anderen Umschaltmoment. Erlöst wurde der SVD dann in der 62. Minute, als Mehlems Strahl links im Tor einschlug. Darmstadt hatte in Person von Tietz sogar die Chance zur Entscheidung, er ließ einen Hochkaräter aus (76.). Zum Sieg reichte es trotzdem, da sich die 96er in Unterzahl sehr schwer taten.

Kinsombi-Brüder lassen Sandhausen jubeln

Zum Sieg reichte es auch für Sandhausen in Rostock. Die Gäste kamen gut ins Spiel, ohne wirklich gefährlich zu werden. Mitte des Durchgangs wurde Rostock besser und hatte Pech, Hinterseer traf den Pfosten (35.). Ein Tor gab es vor der Pause aber zu sehen, die Kinsombi-Brüder spielten einen blitzsauberen Konter aus, den am Ende Christian zum 1:0 ins Tor stocherte (45.). Mit der Führung im Rücken verteidigen die Gäste nach der Pause sehr kompakt. Die Kogge investierte zwar viel, hatte nach vorne aber keine zwingenden Ideen. Somit war am Ende des Tages das eine Tor entscheidend und der SVS fuhr einen wichtigen Sieg im Tabellenkeller ein.