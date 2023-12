Darmstadt und Sportdirektor Wehlmann trennen sich

Darmstadt 98 und Sportdirektor Carsten Wehlmann gehen ab sofort getrennte Wege. Dies gaben die Lilien am Freitag bekannt.

Carsten Wehlmann bekleidete das Amt des Sportdirektors seit Februar 2019. Der 51-Jährige besaß eine unbefristeten Arbeitsvertrag, den der gebürtige Hamburger nun fristgemäß zum 31. März 2024 kündigte. Darauf entschieden die Darmstädter Verantwortlichen, den Vertrag sofort freizustellen.

Wehlmann: "Zeit für eine Veränderung"

"Es waren ereignisreiche und spannende Jahre und ich danke dem Präsidium um Rüdiger Fritsch für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Ich werde die Zeit nicht vergessen, sondern immer in bester Erinnerung behalten. Als ich hier vor knapp fünf Jahren als Sportlicher Leiter begonnen habe, befanden wir uns in einer schwierigen Situation in der 2. Bundesliga", so Wehlmann in einer Mitteilung des Vereins.

"Nach einigen sportlichen Meilensteinen ist in mir in den vergangenen Monaten der Entschluss gereift, dass es nach über fünf Jahren im Verein Zeit für eine Veränderung ist. Den Lilien drücke ich alle Daumen, dass sie den erfolgreichen Weg der letzten Jahre weitergehen und den Klassenerhalt in der Bundesliga schaffen", so der 51-Jährige weiter.

Zeitpunkt stellte Lilien vor "große Herausforderungen"

"Wir danken Carsten Wehlmann für sein Engagement in den vergangenen Jahren, insbesondere in puncto Kaderplanung und Trainerauswahl. Wenngleich seine Entscheidung uns aufgrund des Zeitpunkts mit Blick auf die anstehende Winter-Transferphase vor große Herausforderungen stellt, haben wir seine Entscheidung zu akzeptieren und respektieren", äußerte sich Präsident Rüdiger Fritsch.

In seine Amtszeit fallen vier Zweitliga-Spielzeiten, die 2022/23 mit der Vize-Meisterschaft im Unterhaus und der damit verbundenen Rückkehr in die Bundesliga gekrönt wurden. Zuletzt war SV98 dort in der Spielzeit 2016/17 vertreten.

Wehlmanns erste Amtshandlung: Grammozis folgt auf Schuster

Nach seiner Beförderung in Darmstadt 2019 vom Sportkoordinator zum Sportchef der Südhessen war seine erste Amtshandlung die Einstellung von Trainer Dimitrios Grammozis als Nachfolger von Dirk Schuster. Nach Grammozis folgten in Wehlmanns Amtszeit noch die Coaches Markus Anfang und Torsten Lieberknecht, mit dem im Mai 2023 der Sprung nach oben glückte.

Wehlmanns letzter Transfer ist erst einie Tage alt: Kurz vor Weihnachten verliehen die Darmstädter Filip Stojilkovic bis zum Saisonende an den Zweitligisten 1. FC Kaiserlsautern.

Aktuell rangiert Darmstadt auf dem letzten Tabellenplatz, hat ebenso wie der 1. FC Köln und der 1. FSV Mainz 05 bisher in den 16 Spielen zehn Zähler gesammelt.

Interimistisch werden die Kaderplanung Trainer Lieberknecht, Michael Stegmayer (Leiter Organisation Lizenzspielerabteilung) und Tom Eilers (bestelltes Präsidiumsmitglied für den Lizenzspielerbereich) unter Hinzuziehung der Scouting-Abteilung verantworten.